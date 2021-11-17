Вони для мене померли, – Кондратюк про Лорак та інших, які повертаються в Україну після Росії

Український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк активно виступає проти виступів російських зірок в Україні та гастролів наших виконавців у країні-агресорі. Він навіть створив петицію з необхідною кількістю голосів. У новому інтерв'ю він ще раз наголосив на тому, що мистецтво не може бути поза політикою, апелюючи до Ані Лорак, Світлани Лободи та інших.

На думку Ігоря Кондратюка, "всі російські артисти мусять поки що забути напрямок "Україна", допоки Росія не поверне Україні Крим і не дасть можливість Україні контролювати свої східні кордони".

До слова "Російські гастролери – любителі Путіна": Кондратюк пояснив, навіщо потрібна петиція

У час, коли Росія є агресором, будь-хто з її культурних діячів, окрім тих, хто публічно не виступив на захист України і публічно не виступив проти окупації Криму і так званого "КримНашу", всі ці люди не мають права в’їжджати на територію України, робити свою професійну діяльність. Я за повний розрив з агресором. Мені здається, що відносини з агресором – це збочення,

наголосив продюсер.

На думку Кондратюка, у ряд з такими виконавцями можна поставити й українських зірок Світлану Лободу та Ані Лорак, які з початку війни на сході України не припиняють гастролювати в Росії. У 2021 році вони повернулись з концертами на Батьківщину і двоє дали інтерв'ю різним ведучим.

"Лорак і Лобода – колаборанти"

"Так, вони колаборанти. Це абсолютно моя точка зору. Наскільки вона може бути розповсюджена на всіх – це справа держави. Держава "жує соплі" восьмий рік. Я не розумію. Ну як? Як? Ти виступаєш в якомусь Сиктивкарі й знаєш, що в цей час там відбуваються вбивства твоїх співгромадян країною, в якій ти виступаєш. Взагалі ніде не смикається?! Тобто там що? Там у голові порожньо? Ну, мені це не зрозуміло. Це їхній, так би мовити, шлях, їхній гріх, який вони, до речі, не розуміють", – поміркував Ігор Кондратюк.

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Чоловік переконаний, що мистецтво не може бути поза політикою під час війни.

"Коли немає війни, і мир – "мистецтво поза політикою" стопудово. Але коли в країні війна, то є митці, які беруть в руки автомат, бо вони вважають абсолютно чесно (і ця чесність мені більше подобається), що треба захищати свою країну. Є люди-митці, які дають безкоштовні концерти для солдатів. Є люди-митці, які волонтерам віддають кошти і на ці кошти закупляють все, що закупляли ми... Ну, не ми. Ми давали кошти. А закуплялося (таке враження) все, що створило сучасну українську армію у 2014 році.

А є люди, які в цей час розважають агресора. А є люди, які в цей час, наприклад, Лорак, стоять на одній сцені з Медведєвим, прем’єр-міністром країни, яка веде агресію. Це ж маячня! Ні про яку честь, розум і взагалі порядність... не йдеться… Вони для мене померли (Лобода і Лорак, – Showbiz 24). Як артистки звичайно! Хай живуть хоч до 150 років. Людина, яка зробила безчесний вчинок щодо тебе, для тебе перестає бути чимось значущим", – констатував Кондратюк.

Щодо закордонних зірок, які люблять їздити в Росії, типу Тілля Ліндеманна, Стівена Сігала та інших, то Кондратюк переконаний, що вони засліплені грошима, а от чи їх варто пускати в Україну – правоохоронним органам для цього потрібно знайти стовідсоткову зачіпку.

Що відомо про петицію Кондратюка