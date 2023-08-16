Відтак він з коханою поділилися фото, як буде виглядати їхня вітальна. Окрім цього, Катерина Полтавська показала дизайн дитячої. Раніше телеведучий якраз зізнався, що хоче ще двох дітей. Водночас Остапчук вже має двох дітей від першого шлюбу з Оленою Войченко. Зараз малеча живе з мамою у Канаді.
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Остапчук показав, як виглядатимуть кімнати у новому будинку
Наприкінці липня Катерина та Володимир продовжили робити ремонт у заміському будинку. Остапчук тоді поділився своїми ідеями щодо розташування кімнат та планування будинку. Однак через погане самопочуття не зміг поїхати у меблевий магазин. Відтак його нова дівчина сама зайнялася цим. Вона придивлялася меблі для помешкання. Зокрема, диван, стільці та стіл. Також дівчина зі спеціалістами підібрала освітлення в обідню зону. Тепер шоумен показав, як це виглядатиме.
Пам'ятаєте, Катя нещодавно вибирала стіл, стільці й освітлення? Катя, у тебе чудовий смак,
— зазначив телеведучий.
Володимир Остапчук показав, як виглядатиме обідня зона / Скриншот з інстаграм-сторіс
Окрім цього Катерина поділилася, що дизайн дитячої для заміського будинку вже також готовий.
Кохана Остапчука показала, як виглядатиме дитяча / Скриншот з інстаграм-сторіс
Будинок Остапчука та Горняк: що відомо
- На початку червня Володимир Остапчук та його дівчина зайнялися облаштуванням будинку "Золоче Прованс". Вже тоді його колишня дружина різко відреагувала й пошкодувала, що не уклала з шоуменом шлюбну угоду.
- Згодом Остапчук ствердно відповів на запитання, чи планує жити з Катериною у цьому будинку. Христина ж тоді зауважила, що з нею ніхто цього запитання не вирішив, хоч за законом половина дому належить саме їй як спільно нажите майно.
- В липні Володимир Остапчук продовжив ремонт у будинку. Його колишня дружина у відповідь на кадри з житла різко звернулась до екса й натякнула на суд.
- Попри це шоумен з новою обраницею й надалі облаштовують помешкання. У їх планах – переїхати до котеджу до кінця цього року. Відтак Новий рік Володимир з Катериною планують святкувати вже у власному будинку.
- Водночас Христина Горняк заявляє, що питання з нерухомістю ще не вирішено. За словами нотаріуса, її колишній чоловік не дотримується домовленостей і на переговори не йде.