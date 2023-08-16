Відтак він з коханою поділилися фото, як буде виглядати їхня вітальна. Окрім цього, Катерина Полтавська показала дизайн дитячої. Раніше телеведучий якраз зізнався, що хоче ще двох дітей. Водночас Остапчук вже має двох дітей від першого шлюбу з Оленою Войченко. Зараз малеча живе з мамою у Канаді.

Не пропустіть Після каверу на пісню Пономарьова: відомий гуморист зібрав 5 мільйонів гривень для армії

Остапчук показав, як виглядатимуть кімнати у новому будинку

Наприкінці липня Катерина та Володимир продовжили робити ремонт у заміському будинку. Остапчук тоді поділився своїми ідеями щодо розташування кімнат та планування будинку. Однак через погане самопочуття не зміг поїхати у меблевий магазин. Відтак його нова дівчина сама зайнялася цим. Вона придивлялася меблі для помешкання. Зокрема, диван, стільці та стіл. Також дівчина зі спеціалістами підібрала освітлення в обідню зону. Тепер шоумен показав, як це виглядатиме.

Пам'ятаєте, Катя нещодавно вибирала стіл, стільці й освітлення? Катя, у тебе чудовий смак,

— зазначив телеведучий.



Володимир Остапчук показав, як виглядатиме обідня зона / Скриншот з інстаграм-сторіс

Окрім цього Катерина поділилася, що дизайн дитячої для заміського будинку вже також готовий.



Кохана Остапчука показала, як виглядатиме дитяча / Скриншот з інстаграм-сторіс

Будинок Остапчука та Горняк: що відомо