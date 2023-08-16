Він створює спеціальні театралізовані ролики, в яких закликає людей донатити на армію. Зокрема, в останньому відео він зробив модернізований кавер на пісню Олександра Пономарьова "Він чекає на неї". Трек комік назвав "Він чекає донати".

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Вася Байдак відкрив новий збір на армію

Гуморист відкрив збір всього два дні тому. Мета — 5 мільйонів гривень. Зібрані гроші він відправить на ремонт автівок і техніки для української бригади, купить пікапи, тепловізори, рації, антени та багато іншого.

Цього разу збираємо на купу чудових речей для різних підрозділів з різних сторін передової,
– зазначив Вася.

Реакція мережі

Під публікацією користувачі дуже підтримали стендап-коміка. Більшість коментаторів була вражена роботою Васі. Вони йому подякували та закликали продовжувати в тому ж дусі:

  • "Коли заспівав краще, ніж оригінал";
  • "Не вогник, а полум'я";
  • "Це просто якісь нереальні відео. Кожен раз жертвую пару тисяч, коли бачу театралізовані збори Байдака. Дуже круто! Вася, не зупиняйся";
  • "Співак, який прикривається званням стендап-коміка";
  • "Щоразу здається, що це неперевершено і щоразу ви перевершуєте";
  • "Це найталановитіший підхід до збору, який я бачила";
  • "Це не просто геніально, ми тепер просто не можемо жити без цих пісень і донатів для Васі. Безмежно сильно дякую за гарний настрій в темні часи ";
  • "Це чергова геніальність. Дякую";
  • "Вася, дякую за вашу допомогу війську. Неймовірна робота".

Збір Васі Байдака закрито / Скриншот з інстаграм-сторіс
До слова, крім останнього рімейку пісні Олександра Пономарьова, комік демонстрував свій музичний талант і в інших проєктах.
  • Минулого року він порадував шанувальників кавером на пісню Білла Візерса та Гровера Вашингтона-молодшого Just the Two of Us у гумористичному виконанні під назвою "Просто скинь донат".
  • До того ж гуморист випустив дві частини пісні "Піду втоплюся у річці глибокій" та зробив кавер на композицію "Требабус".
  • Крім того, він співпрацював із гуртом TVORCHI над захопливим кавером на трек Heart Of Steel.