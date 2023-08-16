Він створює спеціальні театралізовані ролики, в яких закликає людей донатити на армію. Зокрема, в останньому відео він зробив модернізований кавер на пісню Олександра Пономарьова "Він чекає на неї". Трек комік назвав "Він чекає донати".

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Вася Байдак відкрив новий збір на армію

Гуморист відкрив збір всього два дні тому. Мета — 5 мільйонів гривень. Зібрані гроші він відправить на ремонт автівок і техніки для української бригади, купить пікапи, тепловізори, рації, антени та багато іншого.

Цього разу збираємо на купу чудових речей для різних підрозділів з різних сторін передової,

– зазначив Вася.

Реакція мережі

Під публікацією користувачі дуже підтримали стендап-коміка. Більшість коментаторів була вражена роботою Васі. Вони йому подякували та закликали продовжувати в тому ж дусі:

"Коли заспівав краще, ніж оригінал";

"Не вогник, а полум'я";

"Це просто якісь нереальні відео. Кожен раз жертвую пару тисяч, коли бачу театралізовані збори Байдака. Дуже круто! Вася, не зупиняйся";

"Співак, який прикривається званням стендап-коміка";

"Щоразу здається, що це неперевершено і щоразу ви перевершуєте";

"Це найталановитіший підхід до збору, який я бачила";

"Це не просто геніально, ми тепер просто не можемо жити без цих пісень і донатів для Васі. Безмежно сильно дякую за гарний настрій в темні часи ";

"Це чергова геніальність. Дякую";

"Вася, дякую за вашу допомогу війську. Неймовірна робота".

Зазначимо, трохи більше як за добу збір вдалося закрити.



Збір Васі Байдака закрито / Скриншот з інстаграм-сторіс

До слова, крім останнього рімейку пісні Олександра Пономарьова, комік демонстрував свій музичний талант і в інших проєктах.