Следовательно, он с любимой поделились фото, как будет выглядеть их гостиная. Кроме того, Екатерина Полтавская показала дизайн детской. Раньше телеведущий как раз признался, что хочет еще двоих детей. В то же время у Остапчука уже есть двое детей от первого брака с Еленой Войченко. Сейчас малыши живут с мамой в Канаде.

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Остапчук показал, как будут смотреться комнаты в новом доме

В конце июля Екатерина и Владимир продолжили ремонт в загородном доме. Остапчук тогда поделился своими идеями о расположении комнат и планировке дома. Однако из-за плохого самочувствия не смог поехать в мебельный магазин. Следовательно, его новая девушка сама занялась этим. Она присматривалась к мебели для дома. В частности, диван, стулья и стол. Также девушка со специалистами подобрала освещение в обеденную зону. Теперь шоумен показал, как это будет выглядеть.

Помните, Катя недавно выбирала стол, стулья и освещение? Катя, у тебя отличный вкус,

– отметил телеведущий.



Владимир Остапчук показал, как будет выглядеть обеденная зона / Скриншот из инстаграмм-сторис

Кроме этого Екатерина поделилась, что дизайн детской для загородного дома уже готов.



Возлюбленная Остапчука показала, как будет выглядеть детская / Скриншот из инстаграмм-сторис

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