Я спочатку парився через різницю у віці, – Остапчук відверто розповів про нові стосунки

Зірковий ведучий Володимир Остапчук зізнався, що він має різницю в 16 років зі своєю новою обраницею Катериною Полтавською. Йому – 38 років, а їй лише 22. Проте це не заважає парі будувати стосунки. Шоумен також зізнався, що він став першим чоловіком в житті коханої.

Про це Остапчук заявив у своєму шоу "Мекнув – питайте", продюсером якого і є його кохана – Катерина. Зазначимо, що напередодні Володимир Остапчук офіційно підтвердив стосунки з Полтавською, опублікувавши спільне фото.

Цікаво Остапчук познайомив батьків з 22-річною коханою і показав їм будинок, який купив з ексдружиною

Як вони познайомилися? У шоу ведучий зізнався, що познайомився з Катериною в інстаграмі. Деталей він не розповів, лише зазначив, що листування почалося з приводу благодійного туру.

Що Остапчук каже про велику різницю у віці

Партнери мають величезну різницю у віці – аж 16 років. "Якщо в 2007 році я вперше одружився, то вона тоді лише пішла в перший клас", – наголосив Остапчук.

Він зазначив, що його кохана не хвилюється з приводу віку, а він перші два місяці "парився" через це. "Я думав, що це будуть стосунки батько-дитина. Але потім я зрозумів, що вона в 22 – вже зріла людина і розумніша, ніж більшість жінок, який я знав у своєму житті", – відповів він.

За його словами, у них відчувається різниця у віці, зокрема у жартах та музиці.

Як Остапчук відреагував на те, що він перший чоловік у Каті

Раніше Катя Полтавська натякала, що її роман з Остапчуком почався , коли він уже не був у шлюбі з Христиною Горняк. Тож вона нібито не знає, як відбити одруженого чоловіка.

Цікаво, що шоумен став для Катерини першим чоловіком у житті.

Ми почали зустрічатися і вона мені сказала, що є питання, яке хоче серйозно обговорити – що вона незаймана. Десь на другий тиждень стосунків дізнався, що я в неї перший чоловік, навіть з яким вона цілувалася. Тобто в неї до того взагалі не було стосунків,

– пояснив Володимир.

Ведучий також зізнався, що він та його дівчина ходять до психологів. "Психолог сказала, що в кожної людини є три внутрішні особистості – "дитина", "батько" і "доросла людина". І я "дитина", а вона (Катя – 24 Канал) – найчастіше "мама", тому ми гарно ладнаємо (на психологічному рівні)", – зазначив ведучий.

Крім того, Володимир Остапчук також відповів на питання, чи правда, що чоловіки після 30-ти років рідше хочуть сексу. "Ні, немає такого, що раз на тиждень. Я, наприклад, хочу через день", – сказав шоумен.

Нещодавно закохані спровокували чутки про одруження, адже 22 лютого і Остапчук, і Полтавська опублікували інтригуючі сторіс з документ-сервісу "Готово", де, крім іншого, можна оформити шлюб за добу. До речі, днями Катерина відповідала на питання про весілля. З'ясувалося, що про білу сукню вона ніколи не мріяла, але весілля влаштувати хоче.