Друг Остапчука прокоментував його розлучення і нові стосунки: "У Вови гарний смак"

Товариш Володимира Остапчука привідкрив деталі особистого життя шоумена. Він розповів, як ведучий пережив розлучення, і згадав про його новий роман.

Володимир та Христина Остапчук так і не розповідають про розлучення, хоч у мережі вже ходять чутки про третій шлюб шоумена. Товариш телеведучого розповів про його розлучення з нотаріусинею.

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Як Остапчук пережив розлучення

Блогер Кирило Скачков зізнався, що Володимиру Остапчуку було непросто розривати стосунки з коханою. Адже вони були одружені, планували майбутнє та будували спільний будинок.

Точно нелегко йому було, як будь-якій людині, яка закінчила стосунки. Тим паче це не просто стосунки, а сімейне життя. Достатньо важко через це проходити,

– розповів друг шоумена.

Про нові стосунки

, зараз Христина Остапчук, схоже, також налагоджує особисте життя. Нещодавно вона натякнула, що сходила на побачення . Таємничий бойфренд провів її історичним центром вечірнього Відня, а зранку надіслав Христині букет квітів.

Володимир Остапчук вже познайомив друзів з новою обраницею Катериною Полтавською. Блогер поділився, що радий за свого товариша.

"Я знайомий із новою обраницею. Вони завжди милі. Я радий за Вову, як за свого друга. Я радий за його обраницю, як за свою подругу, і бажаю їм щастя. У Вови гарний смак".

Чутки про одруження Остапчука