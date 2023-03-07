Українська співачка MamaRika стала мамою півтора року тому, але її досі запитують про те, як зірці вдалося швидко схуднути після пологів. Днями вона відповіла на запитання прихильників.

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MamaRika показала фігуру після пологів

У співачки попросили показати її фото після пологів і зробили комплімент щодо фігури. MamaRika поділилась кадром, на якому позує в чорній білизні та з аксесуарами.

На фото тиждень після пологів. Це єдине, що знайшла. Було мало часу на фотки тоді,

– зізналась артистка.

Також MamaRika дала пораду шанувальницям-матусям, як повернутися до своєї фігури: "Головна порада: носіть бандаж. Ставить все на місце!".



MamaRika після пологів / Фото з інстаграм-сторіз

Як MamaRika з сином переживала війну

Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, маленькому сину співачки було близько 7 місяців. У перші тижні війни MamaRika сама виїжджала з Давідом, їхала через Молдову, де ночувала у напівзруйнованому будинку. Після певного періоду життя в Польщі співачка повернулась до України.

MamaRika після повернення з Європи вирішила поїхати з сім'єю в Одесу, де зробила приємний сюрприз рідним. Там живуть батьки Сергія Середи – чоловіка MamaRika. Співачка показала, як Давід зустрів бабусю та дідуся після 7 місяців розлуки.

Артистці було непросто й після обстрілів об'єктів української енергетики. Вона розповідала, як зі сім'єю вже третю добу не бачила світла й води, але не опускала руки.