Допоміг інстаграм: Остапчук вперше розповів, як познайомився з 23-річною коханою
Джерело:"Мекнув-питайте"
Володимир Остапчук є ведучим ток-шоу "Мекнув-питайте". У кожен випуск він запрошує двох зіркових гостей, щоб разом поговорити на якусь тему. У четвертому епізоді вони обговорювали секс.
У випуску один з гостей запитав у ведучого, як він познайомився зі своєю дівчиною Катериною. Своєю чергою, Остапчук розповів їхню історію.
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Історія знайомства Володимира Остапчука з коханою
Як виявилось, пара познайомилась в соцмережах. Володимиру заблокували сторінку в інстаграмі, а Катерина допомогла її відновити. Згодом вони продовжили переписуватись і навіть пішли на першу зустріч.
Мене заблокували в інстаграмі, а Катя розблокувала сторінку. Так в нас переписка зав'язалася,
– розповів ведучий.
Шоу "Мекнув-питайте": дивитись відео онлайн
Що відомо про стосунки Остапчука та Полтавської: головне
- Володимир Остапчук тривалий час приховував свій роман. Пара публікувала фото зі спільними локаціями, але не показувала обличчя один одного. Відтак лише у квітні ведучий офіційно підтвердив стосунки з 23-річною Катериною Полтавською, оприлюднивши спільні фото. Пара разом вже близько 10 місяців.
- Раніше дівчина розповідала, що це її перші серйозні стосунки, і, як з'ясувалося, зустрічатися з зіркою вона не хотіла. Дівчина зізнавалася, що "морозила" ведучого після першого побачення.
- Проте Катерина поділилася, що з Остапчуком вони з'їхалися вже на другій зустрічі.
- Володимир старший за свою кохану на 16 років. Втім, це взагалі не бентежить батьків дівчини. Оскільки у тата і мами Катерини теж схожий випадок. У них різниця 13 років.
- Ведучий також вже познайомив своїх батьків з 23-річною дівчиною Катею, коли ті приїжджали до Києва. Полтавська тоді зняла розмову шоумена з мамою.
- Остапчук якось зізнався, що у їхніх стосунках більшість витрат оплачує він, хоч його кохана теж працює. Все через те, що вони разом відвідуються більшість місць.