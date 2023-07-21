В выпуске один из гостей спросил ведущего, как он познакомился со своей девушкой Екатериной. В свою очередь Остапчук рассказал их историю.
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История знакомства Владимира Остапчука с любимой
Как оказалось, пара познакомилась в соцсетях. Владимиру заблокировали страницу в инстаграмме, а Екатерина помогла ее восстановить. Впоследствии они продолжили переписываться и даже пошли на первую встречу.
Меня заблокировали в инстаграмме, а Катя разблокировала страницу. Так у нас переписка завязалась,
– рассказал ведущий.
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Что известно об отношениях Остапчука и Полтавской: главное
- Владимир Остапчук долго скрывал свой роман. Пара публиковала фото с общими локациями, но не показывала лиц друг друга. Только в апреле ведущий официально подтвердил отношения с 23-летней Екатериной Полтавской, опубликовав совместные фото. Пара вместе уже около 10 месяцев.
- Раньше девушка рассказывала, что это ее первые серьезные отношения и, как выяснилось, встречаться со звездой она не хотела. Девушка признавалась, что "морозила" ведущего после первого свидания.
- Однако Екатерина поделилась, что с Остапчуком они съехались уже на второй встрече.
- Владимир старше своей любимой на 16 лет. Но это вообще не смущает родителей девушки. Поскольку у папы и мамы Екатерины тоже схожий случай. У них разница в 13 лет.
- Ведущий также познакомил своих родителей с 23-летней девушкой Катей, когда те приезжали в Киев. Полтавская тогда сняла разговор шоумена с мамой.
- Остапчук признался, что в их отношениях большинство расходов оплачивает он, хотя его любимая тоже работает. Все потому, что они вместе всюду ходят.