В выпуске один из гостей спросил ведущего, как он познакомился со своей девушкой Екатериной. В свою очередь Остапчук рассказал их историю.

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История знакомства Владимира Остапчука с любимой

Как оказалось, пара познакомилась в соцсетях. Владимиру заблокировали страницу в инстаграмме, а Екатерина помогла ее восстановить. Впоследствии они продолжили переписываться и даже пошли на первую встречу.

Меня заблокировали в инстаграмме, а Катя разблокировала страницу. Так у нас переписка завязалась,

– рассказал ведущий.

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