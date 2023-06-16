Про це Остапчук зізнався у новому випуску свого шоу. Нагадаємо, що саме Катерина є продюсеркою цього проєкту.

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Володимир зізнався, що всі свої статки, зокрема дві квартири, залишив першій дружині Олені Войтенко з дітьми.

Водночас у випадку з другою дружиною, Христиною Горняк, ситуація дещо інша. У шлюбі вони разом вклалися у будинок, який досі недобудований, саме тому питання з його розподілом все ще не вирішено.

Тепер Остапчук розповів, як ділить витрати з новою дівчиною Катериною Полтавською. Виявляється, у стосунках за все платить ведучий, хоча дівчина теж працює.

Ми всюди разом ходимо: на манікюр, в салони, у справах, і виходить, що все по факту сплачую я, а Катя мені футболки купує,

– розповів Остапчук.

Тож, виходить, що через те, що Катерина і Володимир постійно разом, всі рахунки сплачує він, бо не може дозволити дівчині платити, коли він поруч.

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Раніше Катя розповідала, що може заплатити і за себе, і за нього. "За квартиру, комунальні, продукти, заклади, відпочинок – платить він. Якщо разом йдемо на манікюр чи в зал, то теж він. Якщо окремо, то кожен за себе", – сказала вона.

Довідка! Володимир Остапчук довго приховував свій роман. Лише у квітні ведучий офіційно підтвердив стосунки з 22-річною Катериною Полтавською, показавши спільні фото. Він старший за дівчину на 16 років. Пара разом вже 9 місяців.

До речі, попередня дружина Володимира Остапчука Христина Горняк наголошувала, що "всі основні зобов'язання щодо забезпечення лежать на чоловікові", а вона заробляла собі на помади, йому на подарунки та заправляла авто. За її словами, фінансову модель у стосунках вони обговорили ще до шлюбу.