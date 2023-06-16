Об этом Остапчук признался в новом выпуске своего шоу. Напомним, что именно Екатерина является продюсером этого проекта.

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Владимир признался, что все свое состояние, в том числе две квартиры, оставил первой жене Елене Войтенко с детьми.

В то же время в случае со второй женой, Кристиной Горняк, ситуация несколько иная. В браке они вместе уложились в дом, который до сих пор недостроен, поэтому вопрос с его распределением все еще не решен.

Теперь Остапчук рассказал, как разделяет расходы с новой девушкой Екатериной Полтавской. Оказывается, в отношениях за все платит ведущий, хотя девушка тоже работает.

Мы всюду вместе ходим: на маникюр, в салоны, по делам, и получается, что все по факту оплачиваю я, а Катя мне футболки покупает,

– рассказал Остапчук.

Выходит, что из-за того, что Екатерина и Владимир постоянно вместе, все счета платит он, потому что не может позволить девушке платить, когда он рядом.

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Раньше Катя рассказывала, что может заплатить и за себя, и за него. "За квартиру, коммунальные, продукты, заведения, отдых – платит он. Если вместе идем на маникюр или в зал, то тоже он. Если отдельно, то каждый за себя", – сказала она.

Справка! Владимир Остапчук долго скрывал свой роман. Только в апреле ведущий официально подтвердил отношения с 22-летней Екатериной Полтавской, показав общие фото. Он старше девушки на 16 лет. Пара вместе уже 9 месяцев.

Кстати, предыдущая жена Владимира Остапчука Кристина Горняк отмечала, что "все основные обязательства по обеспечению лежат на муже", а она зарабатывала себе на помады, ему на подарки и заправляла авто. По ее словам, финансовую модель в отношениях они обсудили еще до брака.