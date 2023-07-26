Остапчук продовжує ремонт у будинку, який купив з Горняк: що робить його нова кохана
Джерело:Володимир Остапчук
Шоумен Володимир Остапчук продовжив ремонт у будинку, який придбав з колишньою дружиною Христиною Горняк. Також облаштуванням житла займається його нова дівчина Катерина Полтавська.
Ведучий виставив сторіс із заміського будинку і розповів, де буде вбиральна, гардеробна та спальня. Також він показав вигляд з балкона будинку.
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Володимир Остапчук робить ремонт в будинку
Чоловік поділився своїми ідеями щодо розташування кімнат та планування будинку. Однак через погане самопочуття не зміг поїхати у меблевий магазин. Відтак його дівчина Катерина сама зайнялася цим. Вона придивлялася меблі для будинку. Зокрема, диван, стільці та стіл. Також дівчина зі спеціалістами підібрала освітлення в обідню зону.
Володимир Остапчук з температурою залишися вдома, а його дівчина займається підбором меблів / Скриншот з інстаграм-сторіс
Будинок Остапчука та Горняк: що відомо
- На початку червня Володимир Остапчук та його дівчина зайнялися облаштуванням будинку "Золоче Прованс". Вже тоді його колишня дружина різко відреагувала й пошкодувала, що не уклала з шоуменом шлюбну угоду.
- Згодом Остапчук ствердно відповів на запитання, чи планує жити з Катериною у цьому будинку. Христина ж тоді зауважила, що з нею ніхто цього запитання не вирішив, хоч за законом половина дому належить саме їй як спільно нажите майно.
- В липні Володимир Остапчук продовжив ремонт у будинку. Його колишня дружина у відповідь на кадри з житла різко звернулась до екса й натякнула на суд.