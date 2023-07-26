Ведущий выставил сторис из загородного дома и рассказал, где будет уборная, гардеробная и спальня. Также он показал вид с балкона дома.
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Владимир Остапчук продолжает ремонт в доме
Мужчина поделился своими идеями о расположении комнат и планировке дома. Однако из-за плохого самочувствия не смог поехать в магазин мебели. Следовательно, его девушка Екатерина сама занялась этим. Она присматривалась к мебели для дома. В частности, диван, стулья и стол. Также девушка со специалистами подобрала освещение в обеденную зону.
Владимир Остапчук с температурой остались дома, а его девушка занимается подбором мебели / Скриншот с инстаграм-сторис
Дом Остапчука и Горняк: что известно
- В начале июня Владимир Остапчук и его девушка занялись обустройством дома "Золоче Прованс". Уже тогда его бывшая жена резко отреагировала и пожалела, что не заключила с шоуменом брачный договор.
- Впоследствии Остапчук утвердительно ответил на вопрос, планирует ли жить с Екатериной в этом доме. Кристина тогда отметила, что с ней никто этот вопрос не решил, хотя по закону половина дома принадлежит именно ей как совместно нажитое имущество.
- В июле Владимир Остапчук продолжил ремонт дома. Его бывшая жена в ответ на фото из жилья резко обратилась к эксу и намекнула на суд.