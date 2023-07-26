Зіркове подружжя зараз виховує трьох синів – Івана, який пішов до 3 класу, Дмитра, котрий ходить у садочок, та найменшого Олександра. У своїх інстаграм-сторіс дружина українського ведучого зазначила, що сумує за вагітністю, їй дуже подобається цей стан та відчуття. Вона переконана, що це "найпрекрасніше, що може статися з жінкою".

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Христина Решетник про четверту дитину

Жінка поділилася, що всі троє синів були заплановані, вони мріяли про велику сім'ю ще давно. В одному з інтерв'ю навіть казали, що хотіли б мати четверо дітей. Відтак Христина поділилася, що зараз вони планують ще одну вагітність. І хочуть, щоб це відбулося зовсім скоро.

Діти – це радість і щастя,

– написала Христина.



Христина Решетник про четверту вагітність / Скриншот з інстаграм-сторіс



Христина Решетник про ще одну вагітність/ Скриншот з інстаграм-сторіс

Зазначимо, багатодітний батько Григорій Решетник розповів, що всерйоз думає над тим, щоб всиновити дитину після війни. Про це сім'я Решетників замислилася ще в березні, коли побачила кадри евакуації малюків з прифронтових регіонів. Фото й відео з дітьми, які залишилися без батьків, довели дружину шоумена до сліз. Втім, оскільки під час війни процес усиновлення неможливий, то після перемоги Решетники хочуть стати прийомними батьками, і, можливо, навіть не для одного малюка. Адже троє їхніх синів мріють і про брата, і про сестру.