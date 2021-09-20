Володимир Остапчук придбав будинок: романтичні фото з дружиною біля новобудови

Український телеведучий Володимир Остапчук давно мріяв з коханою дружиною Христиною про власне "гніздечко". У сторіз в інстаграмі вони часто зізнавались, що роздумують – купувати будинок чи квартиру, але, схоже, все ж зупинились на першому варіанті.

Про купівлю будинку Остапчук та дружина повідомили 20 вересня, на початку нового тижня. Зірки опублікували в мережі промовисті фото, де цілують один одного на тлі тільки-но збудованих стін та фундаменту будинку. Також пара вже змогла прогулятись всередині двоповерхової будівлі та оглянути звідти навколишні краєвиди.

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Ймовірно, будинок вони купили за Києвом, де є багато приватного сектору. Можливо, недалеко від батьків Христини, які також живуть за межами столиці у приватному будинку з великим подвір'ям.

У нас буде будинок. Так, така довгоочікувана для нас новина. В Остапчуків буде своє сімейне гніздечко, юху,

– написав Остапчук.



Володимир Остапчук купив будинок / Фото з інстаграму ведучого



Будинок Остапчука та Христини / Фото з інстаграму ведучого

"Ми будуємо дім!!! Я не вірю своїм очам, але зовсім скоро ми заїдемо в наше сімейне гніздечко! Я щаслива!!!" – поділилась емоціями щаслива дружина Остапчука.

Зазначимо, що у будинок, ймовірно, "вклався" лише Володимир, адже Христина неодноразово у сторіз розповідала, що у них в сім'ї прийнято, що чоловік купує житло, а жінка у ньому живе і облаштовує затишок.

Хто ще із зірок придбав будинок за Києвом