Подружжя прагне якомога швидше закінчити ремонт, щоб зустрітися з сином вже у власному житлі. Даша та Нікіта нетерпляче чекають на народження малюка, проте прагнуть підготувати все для того, щоб він з перших днів життя був у своєму домі.
Читайте також Рухаюсь повільно і крекчу, – Даша Квіткова розповіла, як почувається на 9 місяці вагітності
Даша Квіткова про ремонт у будинку
На особистій сторінці в інстаграмі Квіткова оприлюднила серію фото, де постала разом із коханим в будинку під час ремонту. Подружжя мило усміхалося, насолоджувалося моментом, адже вже зовсім скоро сімейне гніздечко буде готовим.
У дописі під фото вагітна блогерка розсекретила одне з питань, які найбільше цікавлять шанувальників. Даша розповіла, в яку суму обійшовся омріяний ремонт у будинку. Жартома Квіткова написала, що вона та Нікіта вирішили продати нирки.
Вчора ми з Нікітою вирішили продати нирку. Можливо, не одну. Такі думки були після того, як ми вкотре отримали чек за ремонтні роботи. Згідно з підрахунками, ми вже могли б придбати 2 квартири в центрі. Око сіпається. Тішить тільки те, що ми вже на фінішній прямій і незабаром переїдемо в будинок. Мотивацію та сили дає маленький хлопчик всередині,
– написала Квіткова.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
У коментарях прихильники зазначають, що їм подобається, коли Даша до всього ставиться з гумором. Навіть у такій ситуації вона вміє знаходити позитив. Також залишають приємні слова на адресу подружжя.
- "Так подобається ваше ставлення з гумором до цієї теми. Краще так, ніж бути похмурою та казати, що все погано".
- "Гроші ж заробляємо для того, щоб жити. І це життя має приносити задоволення. Це дім вашої мрії й він ваш на все життя! Там має бути все найкраще. Якщо є можливість, то чому б і ні? Ви великі молодці! Так тримати!"
- "Головне, що ви разом і мрії здійснюються!"
- "Я знаю, яка ви сильна морально та духовно. Тому у вас, вашого чоловіка та маленького сердечка всередині все вийде. Тримаю кулачки".
- "Але в будинку все буде так, як вам подобається. Головне, що ви і малюк були щасливі!"