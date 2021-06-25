Подружжя прагне якомога швидше закінчити ремонт, щоб зустрітися з сином вже у власному житлі. Даша та Нікіта нетерпляче чекають на народження малюка, проте прагнуть підготувати все для того, щоб він з перших днів життя був у своєму домі.

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Даша Квіткова про ремонт у будинку

На особистій сторінці в інстаграмі Квіткова оприлюднила серію фото, де постала разом із коханим в будинку під час ремонту. Подружжя мило усміхалося, насолоджувалося моментом, адже вже зовсім скоро сімейне гніздечко буде готовим.

У дописі під фото вагітна блогерка розсекретила одне з питань, які найбільше цікавлять шанувальників. Даша розповіла, в яку суму обійшовся омріяний ремонт у будинку. Жартома Квіткова написала, що вона та Нікіта вирішили продати нирки.

Вчора ми з Нікітою вирішили продати нирку. Можливо, не одну. Такі думки були після того, як ми вкотре отримали чек за ремонтні роботи. Згідно з підрахунками, ми вже могли б придбати 2 квартири в центрі. Око сіпається. Тішить тільки те, що ми вже на фінішній прямій і незабаром переїдемо в будинок. Мотивацію та сили дає маленький хлопчик всередині,

– написала Квіткова.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

У коментарях прихильники зазначають, що їм подобається, коли Даша до всього ставиться з гумором. Навіть у такій ситуації вона вміє знаходити позитив. Також залишають приємні слова на адресу подружжя.