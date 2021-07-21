Більшість зірок українського шоу-бізу проміняли квартири в центрі Києва на затишні заміські будинки в закритих котеджних містечках. Не стала винятком і лідерка гурту KAZKA. У свої 28 років вона назбирала на розкішний дім.

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Здійснилась моя мрія – я переїхала у новий дім. Довго збирала на нього, крім того, мені допомогла моя родина,

– поділилась співачка.

"Я довго шукала такий будинок, який би відповідав моїм запитам. Хотіла, щоб у ньому було багато місця, велике подвір'я. Він розташований у мальовничому місці – фактично в лісі", – додала Олександра Заріцька.

У новому будинку вона оселилася з мамою і сестрою, яких перевезла під Київ з рідного Харкова. Цілий рік сім'я робила ремонт, а зараз докуповує меблі у скандинавському стилі. Наступного року співачка мріє облаштувати басейн, адже територія дозволяє.

"Я та людина, яка любить збирати навколо себе близьких, мені хочеться, щоб вони були поруч. Це те місце, де я відчуваю себе спокійно. Сім'я, свіже повітря, мої собаки – все це так прекрасно. Вдома я розслабляюся фізично і духовно", – поділилась солістка гурту KAZKA.

Додамо, нещодавно у новий заміський маєток переїхало подружжя Даші Квіткової та Нікіти Добриніна. За словами блогерки, ремонт обійшовся їм у кругленьку суму, за яку вони могли придбати дві квартири в центрі Києва.