Володимир Остапчук потролив Олю Фреймут за уроки етикету: кумедне відео

Джерело:інстаграм Володимира Остапчука
Ведуча та багатодітна мама Оля Фреймут минулого року здобула освіту викладачки етикету в лондонській академії й відтоді стала навчати етикету українців. Днями вона опублікувала відео, показавши, як правильно підняти те, що впало. Шоумен Володимир Остапчук спародіював колегу та зняв свою версію у спортзалі.
Публіка знає Олю Фреймут не лише як успішну телеведучу, а й як знавчиню етикету. У своєму інстаграм-профілі вона регулярно публікує відео, якими вчить шанувальниць, як вдягатися відповідно до дрес-коду, як поводитися на людях та як доглядати за собою. Черговим повчальним роликом знаменитості надихнувся Володимир Остапчук.
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Майже 700-тисячній аудиторії ведуча показала, як правильно піднімати те, що впало. Вже традиційно вона спочатку продемонструвала, як робити не варто, зухвало присівши з розставленими ногами, а тоді зробила це культурно. Свій ролик Оля Фреймут зняла на вулиці, натомість шоумен Володимир Остапчук повторив відео в спортзалі.
Якщо знаменита білявка піднімала штучку квітку, то він – гирю. У широкій майці для занять спортом, шортах і кросівках він зробив це як Оля Фреймут, а після її фірмового "ні, ні, ні", показав, що правильно піднімати гирю перед собою з широко розставленими ногами.
Як правильно підняти те, що впало. Натхненний Олею Фреймут,
– підписав глузливий ролик Остапчук.
Відео викликало шквал коментарів та набрало майже 100 тисяч переглядів. На нього відреагувала сама Оля Фреймут, показавши, що не образилася на пародію шоумена. "Ви чарівний", – написала телеведуча, демонструючи люб'язність згідно з правилами етикету. Ролик розсмішив і другу дружину Володимира Остапчука Христину Горняк: "Ти завжди вмієш підняти настрій. Клас".
Варто додати, що не боїться тролити українських знаменитостей не тільки Володимир Остапчук, а й Маша Єфросиніна. Нещодавно вона поглузувала з відпочинку Каменських на Мальдівах в розпал пандемії коронавірусу, знявши відео в засніженому басейні. Наступними зірковими "жертвами" ведучої стали Монатік та Катерина Кухар.