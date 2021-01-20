Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна вдруге поглузувала з відпочинку українських зірок на Мальдівах. Цього разу вона повторила фото Монатіка, де він стояв на голові на піску.

Маша Єфросиніна покепкувала з Монатіка

Українська телеведуча Маша Єфросиніна є одною з небагатьох зірок, що залишилися після зимових свят в Україні. Нещодавно вона поглузувала з відео Насті Каменських, показавши ранок співачки на Мальдівах, але в українських реаліях. На особистій інстаграм-сторінці вона оприлюднила нове кумедне відео, де покепкувала цього разу з відпочинку мультиартиста Монатіка.

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Відомий український мультиартист Монатік близько двох тижнів перебуває на сонячних Мальдівах з дружиною та дітьми. Він часто ділиться з прихильниками різноманітними фото та відео з активного відпочинку. Раніше Дмитро Монатік показав кадри з його ранкової зарядки, де він стоїть на голові на піску.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Маша Єфросиніна вирішила повторити стійку артиста. Вона оприлюднила відео, в якому спочатку демонструє фото Монатіка, а потім свої в такій самій позі. Втім, телеведуча замінила берег океану та пісок на зимове подвір'я біля дому, засипане снігом. Маша позувала в сірих штанах, бузковому пуховику та блакитній шапці.

Заздрість – не моє,

– вже традиційно підписала ролик телезірка.

Відео Єфросиніної одразу ж знайшло відгук в користувачів мережі. Ролик прокоментував і Монатік: "Це дуже хороші вправи! Добре, що ти їх виконуєш, Машо! Спина ніколи не болітиме!". Також на допис відреагувала Надя Дорофеєва, Марина Узелкова, Олександр Педан й Андрій Бєдняков.