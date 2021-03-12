Ведущая и многодетная мама Оля Фреймут в прошлом году получила образование преподавательницы этикета в Лондонской академии и с тех пор стала обучать этикету украинцев. На днях она опубликовала видео, показав, как правильно поднять упавшее. Шоумен Владимир Остапчук спародировал коллегу и снял свою версию в спортзале.

Публика знает Олю Фреймут не только как успешную телеведущую, но и как знатока этикета. В своем инстаграм-профиле она регулярно публикует видео, которыми учит поклонниц, как одеваться в соответствии с дресс-кодом, как вести себя на людях и как ухаживать за собой. Очередным поучительным роликом знаменитости вдохновился Владимир Остапчук.

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Владимир Остапчук потроллил Олю Фреймут

Почти 700-тысячной аудитории ведущая показала, как правильно поднимать упавшее. Уже традиционно она сначала продемонстрировала, как делать не стоит, нагло присев с расставленными ногами, а потом сделала это культурно. Свой ролик Оля Фреймут сняла на улице, зато шоумен Владимир Остапчук повторил видео в спортзале.

Если знаменитая блондинка поднимала цветок, то он – гирю. В широкой майке для занятий спортом, шортах и кроссовках он сделал это как Оля Фреймут, а после ее фирменного "нет, нет, нет", показал, что правильно поднимать гирю перед собой с широко расставленными ногами.

Как правильно поднять то, что упало. Вдохновленный Олей Фреймут,

– подписал насмешливый ролик Остапчук.

Видео вызвало шквал комментариев и набрало почти 100 тысяч просмотров. На него отреагировала сама Оля Фреймут, показав, что не обиделась на пародию шоумена. "Вы очаровательный", – написала телеведущая, демонстрируя любезность согласно правилам этикета. Ролик рассмешил и вторую жену Владимира Остапчука Кристину Горняк: "Ты всегда умеешь поднять настроение. Класс".

Стоит добавить, что не боится троллить украинских знаменитостей не только Владимир Остапчук, но и Маша Ефросинина. Недавно она поиздевалась с отдыха Каменских на Мальдивах в разгар пандемии коронавируса, сняв видео в заснеженном бассейне. Следующими звездными "жертвами" ведущей стали Монатик и Екатерина Кухар.