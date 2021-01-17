Маша Єфросиніна чи не єдина з українських зірок, яка на час локдауну залишилась в Україні. Ведуча публічно поглузувала зі співачки Насті Каменських, яка разом з чоловіком Потапом відпочиває на Мальдівах. Знаменитість повторила відео співачки в засніженому басейні.

Ані пандемія коронавірусу, ані карантинні обмеження, ані відсутність концертів не завадили зіркам українського шоу-бізнесу відправитися на елітні курорти. Натомість Маша Єфросиніна з сім'єю відмовилась як від літнього, так і від зимового відпочинку за кордоном. На особистій сторінці в інстаграмі ведуча опублікувала курйозне відео, публічно поглузувавши зі співачки Насті Каменських.

До теми Сніданок у басейні на Мальдівах: Настя Каменських вразила новими фото в бікіні

Маша Єфросиніна поглузувала з відпочинку Насті Каменських на Мальдівах

Вже тиждень подружжя Потапа та Насті Каменських відпочиває на Мальдівах. Днями артистка показала романтичний сюрприз, яким її вразив чоловік. Репер підготував для коханої сніданок у басейні. Фото та відео сюрпризу співачка показала в мережі, похизувавшись казковим ранком перед понад 5-мільйонною аудиторією.

Маша Єфросиніна вирішила повторити ранок Насті Каменських на Мальдівах, однак в українських реаліях. Вона зняла відео в засніженому басейні без води. Якщо співачка снідала круасанами та екзотичними фруктами з соком, то ведуча підготувала печиво, бублики, сушені апельсини та чай у термосі.

Суттєво відрізнявся й look зірок. Якщо Каменських насолоджувалась сніданком у звабливому яскраво-рожевому купальнику, то Єфросиніна одяглась по-зимовому. На ній довгий бежевий пуховик, рукавиці, шапка та хустка, а образ завершили стильні валянки. У цьому вбранні знаменитість лягла на сніг та вдавала, що плаває у басейні.

Заздрість – не моє, – з гумором написала Маша Єфросиніна.

Настя Каменських оцінила курйозне відео та навіть поділилась дописом ведучої в інстаграм-сторіс. Ролик Маші Єфросиніної викликав справжній фурор у коментарях. На нього відреагували Леся Нікітюк, Андре Тан та Андрій Бєдняков: "Обожнюю, коли ти справжня", "мало хто знає, але під пуховиком все одно купальник".

Прихильники телезірки також були в захваті від відео: