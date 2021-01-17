У засніженому басейні: Маша Єфросиніна поглузувала з відпочинку Каменських на Мальдівах – відео
Маша Єфросиніна чи не єдина з українських зірок, яка на час локдауну залишилась в Україні. Ведуча публічно поглузувала зі співачки Насті Каменських, яка разом з чоловіком Потапом відпочиває на Мальдівах. Знаменитість повторила відео співачки в засніженому басейні.
Ані пандемія коронавірусу, ані карантинні обмеження, ані відсутність концертів не завадили зіркам українського шоу-бізнесу відправитися на елітні курорти. Натомість Маша Єфросиніна з сім'єю відмовилась як від літнього, так і від зимового відпочинку за кордоном. На особистій сторінці в інстаграмі ведуча опублікувала курйозне відео, публічно поглузувавши зі співачки Насті Каменських.
До теми Сніданок у басейні на Мальдівах: Настя Каменських вразила новими фото в бікіні
Маша Єфросиніна поглузувала з відпочинку Насті Каменських на Мальдівах
Вже тиждень подружжя Потапа та Насті Каменських відпочиває на Мальдівах. Днями артистка показала романтичний сюрприз, яким її вразив чоловік. Репер підготував для коханої сніданок у басейні. Фото та відео сюрпризу співачка показала в мережі, похизувавшись казковим ранком перед понад 5-мільйонною аудиторією.
Маша Єфросиніна вирішила повторити ранок Насті Каменських на Мальдівах, однак в українських реаліях. Вона зняла відео в засніженому басейні без води. Якщо співачка снідала круасанами та екзотичними фруктами з соком, то ведуча підготувала печиво, бублики, сушені апельсини та чай у термосі.
Суттєво відрізнявся й look зірок. Якщо Каменських насолоджувалась сніданком у звабливому яскраво-рожевому купальнику, то Єфросиніна одяглась по-зимовому. На ній довгий бежевий пуховик, рукавиці, шапка та хустка, а образ завершили стильні валянки. У цьому вбранні знаменитість лягла на сніг та вдавала, що плаває у басейні.
Заздрість – не моє, – з гумором написала Маша Єфросиніна.
Настя Каменських оцінила курйозне відео та навіть поділилась дописом ведучої в інстаграм-сторіс. Ролик Маші Єфросиніної викликав справжній фурор у коментарях. На нього відреагували Леся Нікітюк, Андре Тан та Андрій Бєдняков: "Обожнюю, коли ти справжня", "мало хто знає, але під пуховиком все одно купальник".
Прихильники телезірки також були в захваті від відео:
- Обожнюю вас за почуття гумору! Це відео зробило мій вечір. Дуже круто;
- Клас! Як це життєво. Я у вашому таборі;
- Краще оригіналу;
- Машо, ох же ваше почуття гумору. Обожнюю. Ви крута;
- Це просто найкраща історія цієї зими.
Поділитися новиною