Ведуча Маша Єфросиніна, яка на зимові канікули залишилась в Україні, продовжує глузувати з зірок, які відпочивають на Мальдівах. Разом з чоловіком Тимуром вона спробувала повторити фото Катерини Кухар з коханим, яке подружжя зробило на Мальдівах.

Джерело: інстаграм Маші Єфросиніної

На романтичній світлині артист балету Олександр Стоянов підняв тендітну дружину над головою. Підтримку пара виконала у воді, а для фото обрала пляжні образи: Катерина Кухар – відвертий нюдовий купальник, а чоловік зірки – яскраві плавки.

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Маша Єфросиніна з чоловіком повторили фото Катерини Кухар на Мальдівах

Замість Індійського океану ведуча обрала локацією для зйомки озеро в лісі під Києвом, яке вкрилось кригою. Маша Єфросиніна постала перед камерою в смарагдовому пуховику, синіх спортивних штанах, чорному взутті, рукавицях і хустці на голову, а чоловік знаменитості бізнесмен Тимур – чорній куртці, штанах, кросівках і сірій шапці.

Кремезному коханому зірки не вдалось повторити граційну підтримку артистів балету та підняти дружину над головою. Натомість Маша Єфросиніна повисла на плечах чоловіка.

"Стабільно заздрість не моє", – написала Маша Єфросиніна.

На курйозне відео відреагувала балерина, яка досі відпочиває на Мальдівах. "Гумор по життю – наше все", – написала Катерина Кухар у коментарях під дописом і навіть розмістила відео в інстаграм-сторіс.

Нагадаємо, Катерина Кухар і Олександр Стоянов – не перші "зіркові жертви" ведучої. Раніше вона поглузувала зі сніданку Насті Каменських в басейні та стійки на голові Монатіка на Мальдівах.