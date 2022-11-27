Зараз Христина Горняк тимчасово живе у Відні. Туди поїхала до подруг і до весни планує більшість часу проводити з ними. А Володимир Остапчук залишився в Україні.

Дивіться також Дружина Остапчука поїхала зимувати в іншу країну без чоловіка: "Далі буде видно"

Володимир Остапчук показав фото без обручки

У листопаді Остапчук разом з "Культурним десантом" побував на деокупованих територіях. В інстаграмі шоумен опублікував серію фото з поїздки. Володимир сфотографувався з Андрієм Бєдняковим, Колею Сєргою та репером YARMAK. На одній з фотографій добре видно, що Остапчук не носить обручку. Але й про розлучення не говорить. Тому наразі невідомо, в яких стосунках Володимира та Христина.

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

Нагадаємо, телеграм-канали поширювали новину про те, що Христина та Володимир вже офіційно розлучилися і навіть отримали документи про розірвання шлюбу. Про проблеми в їхній сім'ї відомо вже давно, але жодна зі сторін не коментує їх. Наразі вони живуть окремо. До повномасштабного вторгнення подружжя придбало будинок, розпочало там ремонт. Після деокупації Київщини роботи відновили, оскільки пара вірила в щасливе майбутнє України. Яка доля їхнього нового житла – невідомо.