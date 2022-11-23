Дружина Володимира Остапчука поїхала у Відень не просто на відпочинок. Схоже, вона планує залишитися там на цілу зиму. Христина орендувала квартиру, багато часу проводить з подругами.

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Як Відень готується до Різдва

Вже за місяць в Австрії відзначатимуть Різдво. Це особливий, магічний час року, якого Україні зараз дуже бракує. Христина Горняк прогулялася вуличками міста і показала атмосферу, яка там зараз панує.

Вітрини магазинів і центральні вулиці вже прикрасили різдвяними декораціями, встановили величезну ковзанку, а також святковий ярмарок. Зараз такої атмосфери дуже бракує в Україні. Ми мріємо про різдвяне диво – мир у нашій державі.

Обожнюю такі гірлянди і мрію, щоб вони якомога швидше світили в нашому Києві. У всій Україні під мирним небом!

– написала Христина під відео.