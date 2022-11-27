Сейчас Кристина Горняк временно живет в Вене. Туда поехала к подругам и к весне планирует большинство времени проводить с ними. А Владимир Остапчук остался в Украине.

Смотрите также Жена Остапчука уехала зимовать в другую страну без мужа: "Продолжение следует"

Владимир Остапчук показал фото без кольца

В ноябре Остапчук вместе с "Культурным десантом" побывал на деоккупированных территориях. В инстаграмме шоумен опубликовал серию фото из поездки. Владимир сфотографировался с Андреем Бедняковым, Колей Сергой и рэпером YARMAK. На одной из фотографий хорошо видно, что Остапчук не носит обручальное кольцо. Но и о разводе не говорит. Поэтому неизвестно, в каких отношениях Владимира и Кристина.

Для просмотра всех фото пролистывайте направо:

Напомним, телеграмм-каналы распространяли новость о том, что Кристина и Владимир уже официально развелись и даже получили документы о расторжении брака. О проблемах в их семье известно уже давно, но ни одна из сторон не комментирует их. Пока они живут отдельно. К полномасштабному вторжению супруги приобрели дом, начали там ремонт. После деоккупации Киевской области работы возобновили, поскольку пара верила в счастливое будущее Украины. Какая судьба их нового жилья – неизвестно.