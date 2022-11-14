Про це блогерка та нотаріус повідомляла у своїх інстаграм-сторіс. Фанати помітили, що Христина завершувала свої справи у Києві та поспішала за кордон. Як з'ясувалось, тепер вона "зимуватиме" в Австрії, у Відні.

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Я в себе одна, і життя в мене одне, тому я обираю себе зберігати, та зберегти. Наразі мені ок так спробувати трішки побути в спокійному емоційному стані, наскільки це можливо. Війна і так внесла багато змін у життя кожного з нас, але хто, як не я, собі допоможу… І я от відчуваю, що перезимувати мені треба так, а далі буде видно!

– написала Христина Горняк в мережі.



Дружина Остапчука переїхала на зиму у Відень / Фото з інстаграм-сторіс блогерки

Фанати поцікавились, де саме вона житиме – у друзів чи орендує власне житло. На що та відповіла, що шукала квартиру через місцевий сайт. Каже, що її помешкання повністю умебльоване, що є рідкістю у місті. Нагадаємо, що у столиці Австрії також проживає батько Христини, до якого вона приїжджала під час війни.



Христина Горняк про знімання помешкання в Австрії / Фото з інстаграм-сторіс Христини

Зазначимо, що водночас її чоловік Володимир Остапчук продовжує перебувати в Україні. Тепер він має нову роботу на українському телеканалі та почав їздити у волонтерські поїздки по деокупованих територіях. Днями він зокрема побував з Кольою Сєргою, Ярмаком та Андрієм Бєдняковим на Харківщині.



Володимир Остапчук з Ярмаком на Харківщині / Фото з інстаграм-сторіс



Володимир Остапчук у Куп'янську з Сєргою / Фото з інстаграм-сторіс ведучого

Нагадаємо, що телеграм-канали почали поширювати новину про те, що Христина та Володимир офіційно розлучилися і кілька тижнів тому навіть отримали документи про розірвання шлюбу. Чутки про розлучення відомої медійної пари точаться вже не перший місяць, проте жодна зі сторін їх не коментує. Наразі вони живуть окремо. Яка доля їхнього спільно придбаного будинку до повномасштабного вторгнення – невідома.