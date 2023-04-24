Володимир Остапчук замилував романтичним відео з коханою: підписники не зраділи

24 квітня 2023, 12:55
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Володимир Остапчук

Український ведучий Володимир Остапчук після підтвердження стосунків з 22-річною Катериною Полтавською почав публікувати спільні фото. Днями зірковий ведучий замилував мережу романтичним відео з коханою, проте не всі шанувальники порадіти за них.

Остапчук вперше поділився відео з Катериною в Instagram, хоча раніше пара просто показували один одного в сторіс. Нещодавно Катя розповідала, як починалися їхні стосунки.

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Остапчук замилував відео з коханою

У новому відео закохані позували на тлі Києва, демонструючи ніжні почуття. Пара багато обіймалася та цілувалася. Володимир Остапчук вирішив не писати довгих промов під роликом і просто залишив емодзі у вигляді червоного серця та додав: "Лю".

До речі, Катерина перша поширила відео з Остапчуком в Instagram-stories, після чого запостила його у профілі. Проте її основну стосінку заблокували.

Не всі підписники пораділи за пару

Цим роликом ведучий викликав дискусію серед підписників, які не вірять у щире кохання пари. Зокрема, дехто запитав, яке це за рахунком кохання у Остапчука, чи не є стосунки награними, а хтось навіть просить, щоб він не розбив серце юній дівчині. 

Що пишуть у коментарях Остапчуку: 

  • "Гарна пара, але чи надовго?",
  • "Максимум рік, потім у Каті ще рік реабілітації у психологів",
  • "Сподіваюся, ти не розіб'єш серце цій дитині",
  • "Що знову? Я напевно пропустила щось",
  • "Усі жінки схожі",
  • "Начебто недавно інша була, швидко",
  • "Ну Остапчук дає".
  • "Я щось пропустила!? Він вдруге розлучився?".

Проте були і позитивні коментарі. Багато шанувальників вважають, що саме з Катериною Остапчук проживе все своє життя. Зазначимо, що Катя та Вова вже довгий час живуть разом.

Зауважимо, лише нещодавно Володимир Остапчук публічно підтвердив стосунки з 22-річною Катериною Полтавською. Різниця у віці бентежила шоумена лиш перші два місяці. Нагадаємо, що він старший за свою кохану на 16 років. Батьки Катерини Полтавської також спокійно відреагували на це та вже знайшли спільну мову з ним.

Автор: Марія Бондар