Володимир Остапчук був двічі одружений та виховує двох дітей від першого шлюбу. Не раз його минулі стосунки публічно обговорювались та викликали скандали.

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Що кохана Остапчука каже про його минулі стосунки

Нова дівчина Володимира Остапчука зізналась, що думає про минулі стосунки коханого. Вона відповіла в інстаграм-сторіз. Катерина поділилась, що знає значно більше та інше, ніж знає аудиторія.

Я розумію, що Вова наробив помилок у перших стосунках. Не думайте, що ідеалізую. Але я знаю більше й моментами – зовсім інакше від того, що знаєте ви. Головне, що він визнав ці помилки, пропрацював з психологом і сам собі пообіцяв їх не повторювати,

– поділилась Полтавська.

Молода кохана шоумена вважає, що його досвід – нормальний для його віку. До того ж вона оцінює його як чоловіка не за минулими стосунками, а за нинішнім ставленням до неї.

"Для мене нормально, що він за 38 років був одружений і має дітей. Було б дивно, якби навпаки. Класно, що є такий досвід. Наші стосунки з ним для нього треті серйозні за все життя. Я оцінюю його по його відношенню до мене – і, повірте, краще чоловіка я не могла уявити".



Катерина про минулі стосунки Остапчука / Фото з інстаграм-сторіз