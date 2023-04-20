Підписники запитали в дівчини Остапчука, хто перший запропонував зустрічатися і чи одразу вона зрозуміла, що це її людина. Раніше Катерина розповідала, як її батьки поставилися до їхньої великої різниці у віці з ведучим.

До теми Молода кохана Остапчука прокоментувала його минулі стосунки: "Вова наробив помилок"

За її словами, то вона разом з Остапчуком на початку стосунків обговорила, хто вони одне одному та що їх хвилює.

Бо стосунки з публічною людиною мають нюанси. Я не зовсім пам'ятаю, про що думала після першого побачення, але підсвідомо одразу вирішила, що це моя людина,

– написала Катя.

Полтавська додає, що після першого побачення казала своїм подругам, що не погодиться зустрітися з Остапчуком ще раз, бо її "лякала його професія".

"Стосунки з ним – це постійна увага з боку незнайомих людей, якої я не можу контролювати. Тому я сумнівалася, але зараз не шкодую про своє рішення", – відповіла вона.



Катерина розповіла про початок стосунків з Остапчуком / Скриншот з її інстаграму

Нагадаємо, що до знайомства з Полтавською Остапчук був одружений двічі. 13 квітня Остапчук перестав приховувати стосунки із Полтавською. Він повідомив, що вони познайомилися в мережі під час роботи над волонтерським проєктом.

38-річний ведучий також повідомив, що став першим чоловіком для своєї 22-річної обраниці. Зі свого боку Полтавська заявила, що "їхні стосунки для нього – треті серйозні за все життя". Остапчук старший за свою нову дівчину на 16 років.