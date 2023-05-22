Очевидно, що колишня дружина Остапчука Олена Войченко не перешкоджає йому бачитися та говорити з донькою та сином. Нещодавно ведучий був у США на благодійному заході, то встиг побачитися з дітьми.

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Володимир Остапчук в Instagram показав, як спілкується зі своїми дітьми – 9-річною Емілією та 5-річним Еваном. Ведучий зателефонував дітлахам по відео. За словами ведучого, донька хизувалася новою зачіскою, а син показував свої забавки.

Емілія зробила зачіску, Еван побіг показати кольоровий пластилін. Вчорашні перемовини з Торонто,

– поділився шоумен..



Володимир Остапчук поспілкувався з дітьми / Фото з його інстаграм-сторіс

Зазначимо, на початку повномасштабної війни Олена Войченко виїхала разом з дітьми до Торонто. Тривалий час Остапчук не міг зв'язатися із сином та донькою, адже, за його словами, цьому перешкоджала колишня дружина. Шоумен зізнався, що сильно сумує за сином і донькою. Відомо, що за останній рік зірковий батько бачив дітей лише двічі, коли їздив у Торонто. Тож, схоже експодружжя все ж таки порозумілося.

Цікаво, що Остапчук не проти мати ще дітей. Він зізнався, що мріє про велику родину. "Так, люблю, коли багато діток в родині. Щиро захоплююся класними сім'ями, як в Анатолія Анатоліча та Тимура Мірошниченка", – поділився він.

Довідка! Остапчук та Олена Войченко були у шлюбі з 2007 по 2020 рік, але новина про розлучення з'явилась ще у жовтні 2019 року. Вони виховали двох дітей та навіть задумувались назавжди переїхати у Канаду. Але після роботи ведучим на Євробаченні-2017 кар'єра Володимира почала різко зростати, тому вони залишились в Україні.