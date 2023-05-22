Очевидно, что бывшая жена Остапчука Елена Войченко не мешает ему видеться и говорить с дочерью и сыном. Недавно ведущий был в США на благотворительном мероприятии, то успел увидеться с детьми.

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Владимир Остапчук в Instagram показал, как общается со своими детьми – 9-летней Эмилией и 5-летним Эваном. Ведущий позвонил ребятам по видео. По словам ведущего, дочь кичилась новой прической, а сын показывал свои игрушки.

Эмилия сделала прическу, Эван побежал показать цветной пластилин. Вчерашние переговоры с Торонто,

– поделился шоумен.



Владимир Остапчук пообщался с детьми / Фото с его инстаграм-сторис

Отметим, в начале полномасштабной войны Елена Войченко уехала вместе с детьми в Торонто. Долгое время Остапчук не мог связаться с сыном и дочерью, ведь, по его словам, этому мешала бывшая жена. Шоумен признался, что сильно скучает за сыном и дочерью. Известно, что за последний год звездный отец видел детей всего дважды, когда ездил в Торонто. Так что, подобные экс-супруги все же поладили.

Интересно, что Остапчук не прочь иметь еще детей. Он признался, что мечтает о большой семье. "Да, люблю, когда много деток в семье. Искренне увлекаюсь классными семьями, как у Анатолия Анатолича и Тимура Мирошниченко", – поделился он.

Справка! Остапчук и Елена Войченко женились с 2007 по 2020 год, но новость о разводе появилась еще в октябре 2019 года. Они воспитали двоих детей и даже задумывались навсегда уехать в Канаду. Но после работы ведущим на Евровидении-2017 карьера Владимира начала резко расти, потому они остались в Украине.