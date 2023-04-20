Володимир Остапчук у нових стосунках не тільки кинув пити, але й замислюється про поповнення. Про це він зізнався в інстаграм-сторіз.
Дивіться також Не вживаю алкоголь взагалі, – Володимир Остапчук пояснив, чому кинув пити
Чи хоче Володимир Остапчук знову стати татом
Шоумен спілкувався з прихильниками та вирішив відповісти на запитання, чи планує ще дітей. Він зізнався, що любить, коли у сім'ї багато діток.
У моїх батьків нас троє, при чому я з сестрою – двійнята. Так, люблю, коли багато діток в родині. Щиро захоплююся класними сім'ями, як в Анатолія Анатоліча та Тимура Мірошниченка,
– поділився Володимир Остапчук.
"Мені дуже шкода, що мої Еван та Емілька дуже далеко зараз… Болюча тема для мене", – додав телеведучий.
Володимир Остапчук про поповнення / Фото з інстаграм-сторіз
Нагадаємо, востаннє Володимир Остапчук бачився з дітьми наприкінці літа, коли літав у Торонто на благодійний аукціон для допомоги ЗСУ. Тоді він зустрівся там з дітьми від колишньої дружини Олени Войченко – возив їх на озеро Онтаріо та показував аудиторії.
Шоумен зізнавався, що це був один раз у рік, коли він побачив сина й доньку. Володимир має можливість спілкуватись й листуватися з дітьми, але однаково дуже за ними сумує.