Нова обраниця Володимира Остапчука натякнула, що вони тепер одружені: "Мій чоловік"

Днями в мережі почали ширитися чутки, що шоумен Володимир Остапчук одружився з новою обраницею – 22-річною журналісткою Катериною Полтавською. Офіційних підтверджень досі немає, проте дівчина натякнула, що Остапчук – тепер її чоловік.

Зазначимо, що якщо це дійсно правда, то для зіркового ведучого це вже третій шлюб. Адже ще зовсім нещодавно він розлучився з Христиною Горняк.

Важливо Володимир Остапчук спровокував чутки про одруження: як відреагувала його колишня дружина

Як Катерина натякнула на одруження з Остапчуком

Напередодні в Instagram-Stories нова обраниця ведучого Катерина Полтавська неофіційно підтвердила, що вийшла за нього заміж.

Зробила це Катерина, хизуючись борщем, який приготувала для себе та Остапчука. Говорячи про Володимира, Катерина назвала його своїм чоловіком, хоча до цього називала хлопцем.

Фото зі стравою дівчина підписала: "Мій чоловік сказав: "11/10".



Катерина натякнула, що одружена з Остапчуком / Фото з її інстаграм-сторіс

А згодом, коли підписники поцікавилися у Полтавської, чи однакові вони з чоловіком порції їдять, вона у пожартувала, що харчується повітрям.

Додамо, що зранку Катерина показала, як її коханий готує сніданок – шакшуку. Проте на фото у чоловіка немає обручки. Тож, офіційно точно невідомо, чи дійсно пара одружилася.



Катерина з Володимиром Остапчуком готує сніданок/ Фото з її інстаграм-сторіс

Що спричинило чутки про шлюб

23 лютого пара здивувала підписників – Катерина та Володимир запостили інтригуючі світлини у Instagram. У них обох було фото з документ-сервісу "Готово", де, крім іншого, можна оформити шлюб за добу.

В мережі одразу припустили, що пара могла одружитися. Адже дівчина підписала дату: 22.02.2023 і поставила сердечко.

У соцмережах колишня шоумена Христина Горняк відповіла, що думає з приводу цих чуток. Перш за все, вона офіційно підтвердила, що дійсно розійшлася з Володимиром Остапчуком, назвавши його колишнім. І додала: "Я від душі бажаю йому щастя".

Зазначимо, що раніше Катя Полтавська натякала, що її роман з Остапчуком почався, коли він уже не був у шлюбі з Христиною Горняк.

І хоч ЗМІ й соцмережі давно гудуть про їхній роман, стосунки вони приховують. Катя не показує Остапчука у своєму профілі, а він "не світиться" з нею в себе.