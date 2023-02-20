Христина Остапчук часто відповідає на запитання прихильників, що й зробила днями. Її запитали про розлучення з Володимиром.
Дивіться також Христина Остапчук розповіла, що зробила з дорогими подарунками від шоумена
Христина Остапчук прокоментувала, хто винен у розриві
Нотаріусиня відповіла на кілька запитань. Вона зізналась, чому не хоче говорити про розлучення з шоуменом, якщо у ньому "винен Остапчук", як зауважила підписниця або підписник.
Завжди винні двоє. Хтось просто більше, а хтось менше. І двоє прийняли рішення не коментувати. Сподіваюсь на розуміння,
– написала Христина.
Колишня дружина ведучого додала, що в інстаграмі не намагається показати "бездоганне" життя, просто приховує певні особисті деталі. Також вона зізналась, що зараз перебуває не в найкращому стані.
"Я, як і всі, переживаю по-своєму, непрості моменти життя. А в ньому ж не тільки час для радості, але й для смутку".
Фото з інстаграм-сторіз Христини Остапчук
Що востаннє Христина Остапчук казала про особисте життя
- Колишня дружина Володимира Остапчука розповідала, що намагається достойно пережити розлучення. Вона вважає, що будь-який біль має свій кінець, а також все дається для досвіду.
- Христина Горняк залишила собі прізвище Остапчук попри розрив з шоуменом і навіть показала свій паспорт. Наразі вона не планує його змінювати, бо "з пісні слів не викинеш".
- Поки Володимир закрутив роман з новою коханою, шанувальники помітили, що Христина не носить коштовних подарунків від нього. Але нотаріусиня це спростувала й сказала, що носить усе, що було подароване "від серця і від душі".