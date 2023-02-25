Отметим, если это действительно правда, то для звездного ведущего это уже третий брак. Ведь еще совсем недавно он расстался с Кристиной Горняк.

Важно Владимир Остапчук спровоцировал слухи о браке: как отреагировала его бывшая жена

Как Екатерина намекнула на женитьбу на Остапчуке

Накануне в Instagram-Stories новая избранница ведущего Екатерина Полтавская неофициально подтвердила, что вышла за него замуж.

Сделала это Екатерина, похвалившись борщом, который приготовила для себя и Остапчука. Говоря о Владимире, Екатерина назвала его своим мужем, хотя раньше называла парнем.

Фото с блюдом девушка подписала: "Мой муж сказал: "11/10".



Екатерина намекнула, что замужем за Остапчуком / Фото с ее инстаграм-сторис

А впоследствии, когда подписчики поинтересовались у Полтавской, одинаковы ли они с мужем порции едят, она пошутила, что питается воздухом.

Добавим, что с утра Екатерина показала, как ее любимый готовит завтрак – шакшуку. Однако на фото у мужчины нет обручального кольца. Так что официально точно неизвестно, действительно ли пара поженилась.



Екатерина с Владимиром Остапчуком готовит завтрак / Фото с ее инстаграм-сторис

Что повлекло за собой слухи о браке

23 февраля пара удивила подписчиков – Екатерина и Владимир застигли интригующие фотографии в Instagram. У них обоих было фото из документ-сервиса "Готово", где, помимо прочего, можно оформить брак за сутки.

В сети сразу предположили, что пара могла жениться. Ведь женщина подписала дату: 22.02.2023 и поставила сердечко.

В соцсетях бывшая шоумена Кристина Горняк ответила, что думает по поводу этих слухов. Прежде всего она официально подтвердила, что действительно разошлась с Владимиром Остапчуком, назвав его бывшим. И добавила: "Я от души желаю ему счастья".

Отметим, что раньше Катя Полтавская намекала, что ее роман с Остапчуком начался, когда он уже не был в браке с Кристиной Горняк.

И хотя СМИ и соцсети давно гудят об их романе, отношения они скрывают. Катя не показывает Остапчука в своем профиле, а он "не светится" с ней у себя.