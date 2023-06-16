Володимир Дантес випустив ефектний кліп на трек "Чуєш": у відео знялася Кацуріна і Дурнєв

Український співак Володимир Дантес випустив нову пісню та кліп "Чуєш". Трек присвячений емоціям. Шанувальники припускають, що у пісні є відсилка до колишньої дружини Наді Дорофєєвої.

У кліпі знялася і кохана Дантеса – Даша Кацуріна. Пара разом танцювала на даху машини, поки Володимир співав про те, що забув іншу.

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Слова – явне відсилання до Наді Дорофєєвої, яка пішла від нього до Михайла Кацуріна в березні 2022 року.

Дантес також показав, хто його оточує зараз. Наприклад, у ролику він запалив із Дашею Кацуріною, а в костюмі кота засвітився друг артиста – Олексій Дурнєв.

Кліп виглядає досить абстрактно і кожен бачить у ньому свій особливий сенс.

Відео – як сюрреалістичний сон, де все змішалося, але головне залишилося незмінним: поруч любов, друзі, я вдома і все добре,

– підписав ролик Дантес.

Кліп на пісню “Чуєш” Володимира Дантеса: дивіться відео

У соцмережі Володимир ніжно звернувся до нової обраниці: "Даша, хоч ти і 300 тисяч разів переживала, ти неймовірна як в житті, так і в кліпі. Кохаю", – написав він.

Шанувальникам сподобалася нова пісня Володимира Дантеса. У коментарях вони висловили своє захоплення та думки з приводу кліпу:

"Володя, дуже круто! Вітаю".

"Драйвово, прикольно, а кіт в кінці… топ".

"Вова, пісня і кліп – дуже до душі. Особливо в такі важкі часи – такі пісні як острівок надії, де можна врятувати свою кукуху. Не зупиняйся, чекаєм альбом".

"Трек зайшов".

"Вітаю з новим кліпом. Як завжди на позитиві. Обожнюю".

"Як на мене відчувається в твоїй пісні вплив Даші, і це щось класне, щось нове".

До слова, Володимир Дантес має ще два треки українською мовою – "Обійми" (про перехід з російської на українську) та "Тільки ми", яку співак присвятив парам, яких розлучила війна.