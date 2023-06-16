В клипе снялась и любимая Дантеса – Даша Кацурин. Пара вместе танцевала на крыше машины, пока Владимир пел о том, что забыл другую.
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Слово – явная отсылка к Наде Дорофеевой, которая ушла от него к Михаилу Кацурину в марте 2022 года.
Дантес также показал, кто его окружает сейчас. К примеру, в ролике он зажег с Дашей Кацуриной, а в костюме кота засветился друг артиста – Алексей Дурнев.
Клип выглядит довольно отвлеченно и каждый видит в нем свой особый смысл.
Видео – как сюрреалистический сон, где все смешалось, но главное осталось неизменным: рядом любовь, друзья, я дома и все хорошо,
– подписал ролик Дантес.
Клип на песню "Чуєш" Владимира Дантеса: смотрите видео
В соцсети Владимир нежно обратился к новой избраннице: "Даша, хоть ты и 300 тысяч раз переживала, ты невероятна как в жизни, так и в клипе. Люблю", – написал он.
Поклонникам понравилась новая песня Владимира Дантеса. В комментариях они выразили свое восхищение и мнения по поводу клипа:
- "Володя, очень круто! Поздравляю".
- "Драйвово, прикольно, а кот в конце… топ".
- "Вова, песня и клип – очень по душе. Особенно в такие трудные времена – такие песни как островок надежды, где можно спасти свою кукуху. Не останавливайся, ждем альбом".
- "Трек вошел".
- "Поздравляю с новым клипом. Как всегда на позитиве. Обожаю".
- "Как по мне чувствуется в твоей песне влияние Даши, и это что-то классное, что-то новое".
К слову, у Владимира Дантеса еще два трека на украинском языке – "Объятия" (о переходе с русского на украинский) и "Только мы", которую певец посвятил парам, разведенным войной.