В клипе снялась и любимая Дантеса – Даша Кацурин. Пара вместе танцевала на крыше машины, пока Владимир пел о том, что забыл другую.

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Слово – явная отсылка к Наде Дорофеевой, которая ушла от него к Михаилу Кацурину в марте 2022 года.

Дантес также показал, кто его окружает сейчас. К примеру, в ролике он зажег с Дашей Кацуриной, а в костюме кота засветился друг артиста – Алексей Дурнев.

Клип выглядит довольно отвлеченно и каждый видит в нем свой особый смысл.

Видео – как сюрреалистический сон, где все смешалось, но главное осталось неизменным: рядом любовь, друзья, я дома и все хорошо,

– подписал ролик Дантес.

Клип на песню "Чуєш" Владимира Дантеса: смотрите видео

В соцсети Владимир нежно обратился к новой избраннице: "Даша, хоть ты и 300 тысяч раз переживала, ты невероятна как в жизни, так и в клипе. Люблю", – написал он.

Поклонникам понравилась новая песня Владимира Дантеса. В комментариях они выразили свое восхищение и мнения по поводу клипа:

"Володя, очень круто! Поздравляю".

"Драйвово, прикольно, а кот в конце… топ".

"Вова, песня и клип – очень по душе. Особенно в такие трудные времена – такие песни как островок надежды, где можно спасти свою кукуху. Не останавливайся, ждем альбом".

"Трек вошел".

"Поздравляю с новым клипом. Как всегда на позитиве. Обожаю".

"Как по мне чувствуется в твоей песне влияние Даши, и это что-то классное, что-то новое".

К слову, у Владимира Дантеса еще два трека на украинском языке – "Объятия" (о переходе с русского на украинский) и "Только мы", которую певец посвятил парам, разведенным войной.