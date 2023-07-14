Володимир Дантес нарешті випустив "Дівчину Олю" українською: як фанатіють слухачі

Сьогодні, 4 липня, Володимир Дантес потішив фанів прекрасною новиною. Він опублікував свою нову пісню "Оля". Кліпу на пісню поки немає, втім незабаром шанувальники зможуть його побачити.

Співак, який днями розповів історію хіта "Дєвочка Оля", нарешті випустив цю пісню українською. Слухачі фанатіють від перекладеного треку.

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"Дєвочка Оля" тепер українською

Перекладена пісня звучить по-новому, втім має схожі мотиви з російською версією, що створює почуття ностальгії. До того ж у композиції навіть є рядок з вірша Лесі Українки: "Без надії таки сподіваюсь".

"Дівчина Оля" багато разів рятувала мене, і я думаю, багатьох з вас, хто чув її тоді, хто зростав на цій пісні, кому вона дуже подобається. І я вважаю, що вона не повинна зникати. Як вона дала мені декілька разів шанс, так і я їй хочу подарувати нове звучання українською. Вона для мене звучить як нова пісня, але яку я дуже добре знаю,

– висловився про реліз треку співак.

Реакція соцмереж

Прихильники в захваті від треку. В коментарях під відео вони написали багато слів вдячності артисту:

"Дякую за ностальгічні спогади. Україномовна версія набагато милозвучніша і така крута";

"Навіть без кліпу відчувається вся харизма Вови";

"Зараз заплачу. Який кайф. До цієї пісні мені було байдуже чи перекладають артисти свої пісні, чи ні. Але тепер точно знаю, що це потрібно, бо іноді хочеться послухати пісні з минулого, а більшість з них російською";

"Яка краса. Такий новий і знайомий вайб. Дякую і бажаю натхнення. Як же тепло від прослуховування";

"Відразу передивилася виступ 2008 року. З таким же надривом та таким "болем" зазвучала вона знову. Дуже круто";

"Який шикарний переклад. Дякую за ностальгію та чудову пісню";

"Вище всіляких очікувань. Вийшло дуже круто, дякую тобі, Вова. З самого ранку на репіті".

Свої враження від нової пісні також висловили й деякі українські артисти:

Джері Хейл: "Як же я обожнюю твій голос в поєднанні з такою гітарою";

Даша Астаф'єва: "Втратила всі сльози від спогадів та мурах. Ну чому я не Оля".

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