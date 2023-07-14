Владимир Дантес, который на днях рассказал историю хита "Девочка Оля", наконец-то выпустил эту песню на украинском. Слушатели фанатеют от переведенного трека.

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"Девочка Оля" на украинском

Переведенная песня звучит по-новому, но имеет схожие мотивы с русской версией, что дает испытывать слушателям чувство ностальгии. К тому же в композиции даже есть строчка из стихотворения Леси Украинки: "Без надежды таки надеюсь".

"Девушка Оля" много раз спасала меня, и я думаю, многих из вас, кто слышал ее тогда, кто рос на этой песне, кому она очень нравится. И я считаю, что она не должна исчезать. Как она дала мне несколько раз шанс, так и я ей хочу подарить новое звучание на украинском. Она для меня звучит как новая песня, но которую я очень хорошо знаю, – высказался о релизе трека певец.

Реакция соцсетей

Поклонники в восторге от трека. Под видео они написали много слов благодарности артисту:

"Спасибо за ностальгические воспоминания. Украиноязычная версия гораздо лучше и такая крутая";

"Даже без клипа ощущается вся харизма Вовы";

"Сейчас заплачу. Какой кайф. К этой песне мне было безразлично переводят артисты свои песни, или нет. Но теперь точно знаю, что это нужно, потому что иногда хочется послушать песни из прошлого, а большинство из них на русском";

"Какая красота. Такой новый и знакомый вайб. Спасибо и желаю вдохновения. Как же тепло от прослушивания";

"Сразу пересмотрела выступление 2008 года. С таким же надрывом и таким "болем" зазвучала она снова. Очень круто";

"Какой шикарный перевод. Спасибо за ностальгию и замечательную песню";

"Выше всяких ожиданий. Получилось очень круто, спасибо тебе, Вова. С самого утра на репите".

Свои впечатления от новой песни также выразили некоторые украинские артисты:

Джерри Хейл: "Как же я обожаю твой голос в сочетании с такой гитарой";

Даша Астафьева: "Потеряла все слезы от воспоминаний и мурашек по телу. Ну почему я не Оля".

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Отметим, что на днях украинская военная и певица СТАСИК выставила песню "Герои умирают". Текст музыкальной композиции имеет глубокий смысл и напоминает слушателям болезненную правду – герои умирают. Трек посвящен общественному деятелю и военному Роману Ратушному и всем защитникам и защитницам Украины, погибшим на российско-украинской войне. Это первая за полгода работа исполнительницы. Ее она перевела на 21 язык.