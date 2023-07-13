Реліз треку та вихід кліпу відбулися 12 липня. В мережі люди вже встигли висловити свою думку щодо нової музичної композиції. До того ж прем'єру "Герої вмирають" прокоментували Оля Полякова, Коля Сєрьга та інші українські артисти.

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СТАСІК презентувала новий трек

Співачка зазначила, що "Герої вмирають" присвячена громадському діячу та військовому Роману Ратушному та всім захисникам і захисницям України, які загинули на російсько-українській війні.

"Герої не вмирають" — українське військове гасло. Воно підтримує бойовий дух і нагадує про присутність полеглих у наших серцях і в нашій пам'яті. Але ми маємо дивитися правді в очі. В реальності герої помирають,

– наголосила виконавиця.

В кліпі Анастасія Шевченко постала в образі Харона, що є перевізником померлих річку Стікс у загробний світ.

Зазначимо, Анастасія зараз воює на сході України. До цього вона була на Херсонщині. Тож у відеоролику на нову пісню знялися побратими та посестри співачки. Режисеркою кліпу виступила Анна Бурячкова

СТАСІК – "Герої вмирають": дивіться відео онлайн

Реакція слухачів на пісню

"Це неймовірно і моторошно. Дякую за все";

"Ви праві вони вмирають і вмирають за нас. Вони вже не зможуть прожити своє життя, а проживаємо його ми й від цього дуже болить";

"Стасік, знаючи все, що ви бачили та пережили ці слова лунають особливо страшно й потужно";

"Дякую. Вони помирають за нас. В серці дірка назавжди за наш народ, за кожне фото в стрічці невідомого загиблого, який стає близьким. Сльози не закінчуються";

"Дякую, дуже потужно! Маємо пам'ятати про ціну свободи, бо герої вмирають за нас";

"Найчесніша та найталановитіша робота! Пані, ви знайшли сили сказати все прямо. Велика повага! Дякую";

"Емоційно дуже важке відео та пісня, але це правда. я дякую вам, Анастасія, за те, що ви робите. я дякую всім нашим; захисникам, які зараз ведуть бій за Україну. вічна шана і пам'ять тим, хто загинув за нас".

Окрім цього, на пісню відреагували й українські знаменитості. Зокрема, з підписниками треком поділилися Аліна Паш і Марина Круть. Також Коля Сєрга, він дуже лаконічно висловився про роботу виконавиці: "Надпотужно". Свій коментар також залишила співачка Оля Полякова.

"Це така сильна робота. Приголомшлива", – зазначила виконавиця.

Текст пісні "Герої вмирають"

Це вірш, написаний кілька років тому, поеткою Сашею Кладбіще. Анастасія Шевченка побачила його у фейсбуці, після цього написала авторці та запитала, чи може його заспівати. Олександра погодилась. Щодо музики на цей текст, то вона, за словами виконавиці, існує давно.

Я думаю, що не випускала пісню раніше, адже була внутрішньо слабшою, аніж зараз, та не була готова до потенційного хейту, який може виникнути довкола пісні... Але зараз я значно сильніша,

– висловилась СТАСІК в інтерв'ю для "Суспільне. Культура".

До слова, Анастасія Шевченко переклала пісню на 21 мову світу.

Повний текст пісні:

Герої вмирають.

І біль відчувають, і жах

Герої вмирають в окопах і у бліндажах.

У ліжках шпиталів, швидких, недостатньо швидких.

Від холоду, сепсису та від поранень важких.

Вони помирають, бо зброю роз'їла іржа.

Від снайпера кулі, розтяжки, гранати, ножа.

Герої вмирають, бо баки соляри пусті,

Або від петлі що застала їх на самоті.

Не треба казати

вони не вмирають,

бо це

Потворна неправда,

Брехня лицемірна в лице

Для батька та матері кожного, кожної з тих,

Хто бився героєм і смертю героя поліг.

Хто в жертву приносить

Минуле, мабутнє своє

Хто мовчки у плитах гранітних

Навік постає,

Один серед списків імен та підрозділів назв.

Герої вмирають

Вони помирають

За нас.