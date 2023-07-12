Володимир Дантес, який минулого місяця випустив трек "Чуєш", перед релізом музичної композиції вирішив розповісти історію цієї пісні. Він зазначив, що не вірив у популярність "Дєвочкі Олі". Проте вона змінила його життя та життя автора.

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Історія пісні "Дєвочка Оля"

Співак брав участь в популярному реаліті-шоу "Фабрика зірок". Він за один ефір до фіналу потрапив до номінації. Відтак боявся, що не зможе перемогти в шоу. За словами співака, той був переконаний, що виконання пісні "Дєвочка Оля" аж ніяк не наблизить його перемоги. Дантес не вірив в успіх цієї пісні. Артист перед записом треку так перенервував, що зі студії його забрали в лікарню.

За два дні до концерту треба було записати пісню. Я настільки перенервував, що в мене піднявся тиск. Я ледь ходив, я не дихав, я лежав. І в такому стані я пішов на студію записувати цю пісню. Мені було дуже погано, кожна нота спричиняла мені фізичний біль. Мене вистачило на один раз — і мене забрали до лікарні,

– розповів Володимир Дантес.

Володимир Дантес на "Фабриці зірок" заспівав "Дєвочка Оля": дивіться відео онлайн