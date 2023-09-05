Бизнесвумен Даша Кацурина уже шутила по поводу того, что хочет выйти замуж по Дантесу. Музыкант серьезно ответил на вопрос о свадьбе с любимой.

К теме Скоро постоянно будем вместе, – Дантес трогательно рассказал о Кацурине и их свиданиях.

Готов ли Дантес к свадьбе

Певец намекнул, что пара слишком мало времени провела в отношениях, чтобы жениться. В то же время эти мысли он не исключает.

Я не знаю по поводу свадьбы. Мы часто опрокидываемся какими-то моментами, но и так классно. Пока и так супер. Я не исключаю тот момент, что оно будет, но мы вместе только год,

– поделился Дантес.



Владимир и Даша / Фото из инстаграма Владимира Дантеса

Владимир добавил, что не общался с Дашей на эту тему. Ведь на свадьбу влияет и война в Украине.

"Если праздновать, то не думая о том, что в этот момент умирают люди. Я согласен, что должны быть свадьбы, должны появляться семьи. Но это только моя проблема. Я не понимаю, как я буду чувствовать себя, когда буду гулять. Скорее всего, надо поговорить с психологом".

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Отношения Дантеса и Даши Кацуриной

Владимир Дантес и Надя Дорофеева сообщили о разводе в марте 2022 года. Надя закрутила роман с Мишей Кацуриным, а на фоне этого Владимир сблизился с Дашей – они тоже стали парой.

Певец уже познакомил любимую с его родителями. Он часто проводит время с детьми Кацуриной – 7-летней Сашей и годовалым Иваном. Дантес всегда напоминает, что у малышей есть родной отец, но он всегда готов помогать любимой с дочерью и сыном.