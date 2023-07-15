Лише 13 липня співачка поділилися першими фото з церемонії. Виявляється, що одружилася пара ще місяць тому і все приховувала.

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Чи знав Дантес про весілля Дорофєєвої

Під час інтерв’ю Маша Єфросиніна запитала, чи запросила колишня дружина Дантеса на власне таємне весілля з Кацуріним. Співак зізнався, що ні його, ні Дашу Кацуріну ті не запросили.

Але ми знали про нього до цього. Я думаю це було б дивно якщо б (запросили, – 24 Канал). Даша з Мішею спілкуються, бо у них є спільні бізнеси і спільні діти, але вони спілкуються вдвох. Ми з Надією не спілкуємось, якщо тільки є якісь питання, ми просто вирішили і все,

– зізнався Володимир Дантес.

Як мама співака відреагувала на розлучення

Нагадаємо, що Дантес і Надя Дорофєєва оголосили про розлучення навесні минулого року, хоча разом були понад 10 років. Знаменитість поділився, як відреагувала на новину його мама.

За його словами, рішення сина жінка прийняла дуже спокійно, але зізналась, що таки відчувала, що між подружжям щось було не так.

"Слухай, це єврейська мама… Ми (Дантес і Дорофєєва) вже не жили разом. Я прийшов у якийсь момент і сказав: "Мам, я тобі дещо скажу, але я не чекаю від тебе жодних відповідей і порад". Сказав, ми зараз живемо окремо, скоро будемо напевно розлучатись. Мама сказала, що щось відчувала, – пригадав Дантес.

Втім мама не намагалась змінити його думку або підштовхнути до того, щоб пара добре обдумала рішення розлучатись. За словами Володимира Дантеса, вона сприйняла все спокійно та з розумінням.

Цікаво, що Володимир Дантес розповів, що його мама встигла подружитись із батьками його обраниці Даші Кацуріної. Нині вона полетіла в Португалію, аби погостити у них. За словами шоумена, такі хороші стосунки у них склались, адже всі вони довго прожили у Харкові.

Дивіться інтерв'ю з Володимиром Дантесом: відео

До слова, напередодні Надя Дорофєєва вперше підтвердила, що зіграла весілля з Мішею Кацуріним. Вона показала весільні фото, де постає у ніжному образі нареченої. Ми вирішили пригадати, яким був її образ на весіллі з Дантесом у 2015 році