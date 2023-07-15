На днях в сети распространились слухи, что Владимир Дантес разошёлся с любимой Дашей Кацуриной. Но пара опровергла эти слухи и доказала, что до сих пор вместе.

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Маша Ефросинина попросила Владимира Дантеса объяснить, как он может быть мужчиной-чайлдфри с двумя детьми.

Мне кажется чем дальше, тем больше я чайлдфри. Я обсуждал это с Дашей, у меня всегда был вопрос к людям, у которых двое детей и разница между ними 5 – 6 лет. Но есть еще крейзи, которые заводят третьего и четвертого ребенка. Это же тяжело!,

– считает певец.

По его словам, в какой-то момент был просто ад дома. "Саша (7 лет) – классная, адекватная, супер, ей 7 лет, а Ивану будет два. И у них какой-то дурдом, тот обсерялся, там срач. И я сижу и говорю: "Этот еще лет 10 и она поедет, а этом еще 15 лет жить с нами", – в шутку рассказал Дантес.



Даша Кацурина со своими детьми / Фото с ее инстаграммы

Прое артист заметил и что-то положительное в детях. В частности, он отмечает, что мужчина, если у него есть дети, начинает "жопу рвать", чтобы зарабатывать больше.

"Детский сад, школа, и они жрут, как кони! Когда я бываю в Польше, я хожу в магазин каждый день, а я покупаю килограммов по 7 всего! Я не знаю куда оно все девается. И ты начинаешь работать везде, чтобы прокормить, чтобы была мотивация. Я просто прикалываюсь о чайлдфри и все остальное, но это супер тяжело. Это ответственность большая", – высказался Дантес.

Он также говорит, что важно, что у детей Даши Кацуриной есть свой отец. Так что певец несет за них ответственность, ведь имеет близкие отношения с чужими детьми.

Это дети моей девушки, которую я люблю и с которой я иногда живу. В плане физически, она то здесь, то там. И дальше есть выбор как ты ведешь себя, когда у тебя получается побыть с ними. Я считаю, что это ведет себя как мудак, когда ты не помогаешь женщине и что-то там не делаешь. Если ты это не делаешь, то нафига ты приехал? – рассказал Дантес.

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К слову. Владимир Дантес и Даша Кацурин сошлись около года назад – после того, как Дантес и Дорофеева официально развелись. На днях Надя вышла замуж за бывшего мужа Даши – Михаила Кацурина.