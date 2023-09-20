Судячи з ролику, Дантес відпочивав з коханою та її дітьми в Карпатах. Втім, невідомо, коли саме було зроблене це відео.

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Співак показав кумедні ігри з сином Кацуріної. 2-річний Іван підбігав до Дантеса, той його перекидав через крісло, а після цього хлопчик знову просився це повторити.

Кадри супроводжувалися новий треком Дантеса "Я виховую дітей".

В інстаграмі співак також показав новий кадр з дітьми своєї коханої. На знімку Володимир виглядав втомленим, сидячи на дитячому велосипеді. У цей момент син Кацуріної сидів на руках артиста, а її 7-річна донька Саша гралася поруч.



Дантес показався з дітьми Кацуріної / Скриншот з відео

Як Дантес ставиться до дітей Кацуріної