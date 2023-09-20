Судячи з ролику, Дантес відпочивав з коханою та її дітьми в Карпатах. Втім, невідомо, коли саме було зроблене це відео.
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Співак показав кумедні ігри з сином Кацуріної. 2-річний Іван підбігав до Дантеса, той його перекидав через крісло, а після цього хлопчик знову просився це повторити.
Кадри супроводжувалися новий треком Дантеса "Я виховую дітей".
В інстаграмі співак також показав новий кадр з дітьми своєї коханої. На знімку Володимир виглядав втомленим, сидячи на дитячому велосипеді. У цей момент син Кацуріної сидів на руках артиста, а її 7-річна донька Саша гралася поруч.
Дантес показався з дітьми Кацуріної / Скриншот з відео
Як Дантес ставиться до дітей Кацуріної
- Даша має двох дітей від попереднього шлюбу з ресторатором Михайлом Кацуріним. Нещодавно Дантес вперше зізнався, чи прийняв дітей коханої. Володимир заявив, що відчуває за них відповідальність.
- Але, на думку співака, він ще більше став чайлдфрі. "У якийсь момент було просто пекло вдома. Саша (7 років) – класна, адекватна, а Івану буде два. І у них якийсь дурдом", – говорив Дантес.
- Артист помітив і щось позитивне у дітях. Він зазначає, що чоловік, якщо в нього є діти, робить все, щоб заробляти більше. Це збільшує його мотивацію.
- Наприкінці серпня Даша Кацуріна поділилася кадрами, як Дантес піклується про її дітей. Співак спочатку купав Івана, а потім відвіз малечу в боулінг-клуб. У милому відео Вова обіймав сина коханої.