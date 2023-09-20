Судя по ролику, Дантес отдыхал с любимой и ее детьми в Карпатах. Впрочем, неизвестно, когда именно было сделано видео.
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Певец показал смешные игры с сыном Кацуриной. 2-летний Иван подбегал к Дантесу, тот его опрокидывал через кресло, а после этого мальчик снова просил это повторить.
Кадры сопровождались новым треком Дантеса "Я воспитываю детей".
В инстаграмме певец также показал новый кадр с детьми своей возлюбленной. На снимке Владимир выглядел уставшим, сидя на детском велосипеде. В этот момент сын Кацуриной сидел на руках артиста, а ее 7-летняя дочь Саша играла рядом.
Дантес показался с детьми Кацуриной / Скриншот с видео
Как Дантес относится к детям Кацуриной
- У Даши двое детей от предыдущего брака с ресторатором Михаилом Кацуриным. Недавно Дантес впервые признался, или принял детей любимой. Владимир заявил, что ощущает за них ответственность.
- Но, по мнению певца, он еще больше стал чайлдфри. "В какой-то момент был просто ад дома. Саша (7 лет) – классная, адекватная, а Ивану будет два. И у них какой-то дурдом", – говорил Дантес.
- Артист подметил и что-то положительное в детях. Он отмечает, что мужчина, если у него есть дети, делает все, чтобы зарабатывать больше. Это увеличивает его мотивацию.
- В конце августа Даша Кацурина поделилась кадрами, как Дантес заботится о ее детях Певец сначала купал Ивана, а затем отвез малышей в боулинг-клуб. В милом видео Вова обнимал сына любимой.