Влад Яма вперше за довгий час показався на фото, але його розкритикували через "самолюбування"

Український танцівник Влад Яма показав нове фото вперше за довгий час. Однак чимало підписників і далі бентежить, чому він не повертається додому.

Хореограф Влад Яма з початку повномасштабного вторгнення виїхав і залишається в Америці з дружиною та дітьми. Під кожним дописом шанувальники обурюються, чому він не повертається до України й дорікають через це.

Читайте також Я не зраджував, – Ханумак виправдався за фото з Алхім і розкрив правду про розрив з Шаманською

Влад Яма показався у Новому році

Танцівник опублікував фото у новому році й показався вперше за пів місяця. Він опублікував своє портретне фото, на якому постав з бородою та вусами.

Прощавай, прощай, goodbye, 2022,

– підписав кадр Влад Яма.



Влад Яма / Фото з інстаграму танцівника

Як відреагували в мережі

дружина Влада Ями пояснювала , що для їхньої сім'ї в пріоритеті – безпека сина. Можливо, танцівник не хоче залишати рідних. Лілія зауважувала, що потрібно поважати вибір кожного.

Влада Яму щоразу критикують через те, що він не залишився в Україні та не став на її захист. Цей раз не став винятком – чергова поява танцівника в мережі спровокувала коментарі про його "боягузство".

"Як воно там в Америці? Спокій? Не думала, що ти боягуз";

"Вирішив українською заговорити, щоб пробачили і прийняли, всі забули! Але ні";

"Влад, я перепрошую, а що з вами?";

"Цілковите самолюбування";

"А де ви зараз перебуваєте? Щось вас не видно в рядах захисту нашої країни".

Однак серед шанувальників Влада Ями є й ті, хто заступаються за нього та наголошують, що артист проводить благодійні заходи в США.

"Які злі коментарі... Жах... Він там допомагає, збирає кошти, багато хто з чоловіків так допомагає... А де хто в Україні нікуди не виїхав і сидить на дивані і нічого не робить";

"Владе, всі заморені та злі, а ви відомий, треба ж десь висловитися. Я хочу сказати вам дякую за допомогу, ви там робите все, що у ваших силах";

"Влад збирає кошти на аукціонах".

Що про Яму кажуть колеги