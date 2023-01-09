Хореограф Влад Яма с начала полномасштабного вторжения уехал и остается в Америке с женой и детьми. Под каждым сообщением поклонники возмущаются, почему он не возвращается в Украину и упрекают из-за этого.

Читайте также Я не изменял, – Ханумак оправдался за фото с Алхим и раскрыл правду о разрыве с Шаманской

Влад Яма показался в Новом году

Танцовщик опубликовал фото в новом году и показался впервые за полмесяца. Он опубликовал свое портретное фото, на котором появился с бородой и усами.

Прощай, прощай, goodbye, 2022,

– подписал кадр Влад Яма.



Влад Яма / Фото с инстаграма танцовщика

Напомним, жена Влада Ямы объясняла, что для их семьи в приоритете – безопасность сына. Возможно, танцовщик не хочет покидать родных. Лилия отмечала, что нужно уважать выбор каждого.

Как отреагировали в сети

Власти Ему каждый раз критикуют за то, что он не остался в Украине и не встал на ее защиту. На этот раз не стал исключением – очередное появление танцовщика в сети спровоцировало комментарии о его "трусости".

"Как оно там в Америке? Спокойствие? Не думала, что ты трус";

"Решил по-украински заговорить, чтобы простили и приняли, все забыли! Но нет";

"Влад, я извиняюсь, а что с вами?";

"Полное самолюбование";

"А где вы сейчас находитесь? Что-то вас не видно в рядах защиты нашей страны".

Однако среди поклонников Влада Ямы есть и те, кто заступаются за него и подчеркивают, что артист проводит благотворительные мероприятия в США.

"Какие злые комментарии... Ужас... Он там помогает, собирает средства, многие мужчины так помогают... А где кто в Украине никуда не уехал и сидит на диване и ничего не делает";

"Влад, все заморенные и злые, а вы известны, надо же где-то высказаться. Я хочу сказать вам спасибо за помощь, вы там делаете все, что в ваших силах";

"Влад собирает средства на аукционах".

Что о нем говорят коллеги