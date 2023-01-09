Хореограф Влад Яма з початку повномасштабного вторгнення виїхав і залишається в Америці з дружиною та дітьми. Під кожним дописом шанувальники обурюються, чому він не повертається до України й дорікають через це.
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Влад Яма показався у Новому році
Танцівник опублікував фото у новому році й показався вперше за пів місяця. Він опублікував своє портретне фото, на якому постав з бородою та вусами.
Прощавай, прощай, goodbye, 2022,
– підписав кадр Влад Яма.
Влад Яма / Фото з інстаграму танцівника
Як відреагували в мережі
Влада Яму щоразу критикують через те, що він не залишився в Україні та не став на її захист. Цей раз не став винятком – чергова поява танцівника в мережі спровокувала коментарі про його "боягузство".
- "Як воно там в Америці? Спокій? Не думала, що ти боягуз";
- "Вирішив українською заговорити, щоб пробачили і прийняли, всі забули! Але ні";
- "Влад, я перепрошую, а що з вами?";
- "Цілковите самолюбування";
- "А де ви зараз перебуваєте? Щось вас не видно в рядах захисту нашої країни".
Однак серед шанувальників Влада Ями є й ті, хто заступаються за нього та наголошують, що артист проводить благодійні заходи в США.
- "Які злі коментарі... Жах... Він там допомагає, збирає кошти, багато хто з чоловіків так допомагає... А де хто в Україні нікуди не виїхав і сидить на дивані і нічого не робить";
- "Владе, всі заморені та злі, а ви відомий, треба ж десь висловитися. Я хочу сказати вам дякую за допомогу, ви там робите все, що у ваших силах";
- "Влад збирає кошти на аукціонах".
Що про Яму кажуть колеги
- Ілона Гвоздьова поділилась, що вже "рівно ставиться" до цього, і була б не проти посісти його крісло на "Танцях з зірками".
- Блогерка Аліна Шаманська бачилась з Владом Ямою в Чикаго на одному з заходів. Вона вважає, що танцівнику від війни не легше, ніж іншим.
- Співачка Alyosha, чоловік якої близько пів року був у лавах захисників, називає людей, які відсиджуються – слабкими. Але підкреслює, що сенсу від таких чоловіків на фронті немає.