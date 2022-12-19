Якщо Настя Приходько різко засуджує Влада Яму, то Alyosha, чоловік якої служив парамедиком на Харківщині, критикувати не береться. Вона каже, що на фронті слабаки не потрібні, тож хай краще тікають від війни у США.

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Alyosha висловилася про Влада Яму

У кожного свій вибір та оцінка себе. Якщо людина оцінює себе, що не зможе тримати зброю, не зможе вбити, не зможе нічим допомогти, а тільки померти, то це логічно. Якщо він дійсно ніякої користі не принесе, не вміє, не може, не служив в армії, не проходив ніякої підготовки. Якщо він просто боїться, слабкий, то я не бачу сенсу у присутності на фронті таких людей,

– висловилася Alyosha.

Співачка розуміє, що не всі чоловіки можуть переступити через свої страхи і стати на захист України, тож, якщо таких, як Яма, не мобілізували, то на фронті вони не потрібні, бо "сенсу нуль".

"Людина має бути у свідомому виборі – за що і для чого вона йде. Якщо вона збирає в собі цю силу, переступає через свій страх, а є ті, хто не може. Це дійсно герої, які переступають через свої страхи, через себе", – додала артистка.